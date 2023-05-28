Пограничники показали, как они метко ликвидировали вражеский "Шахед". Отметим, что всего ночью было уничтожено 52 дрона-камикадзе.

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В Черниговской области уничтожили российский дрон

Как рассказали в ГПСУ, ночью пограничники сбили вражеский "Шахед" на Черниговщине.

Обнаружив цель, бойцы открыли огонь из стрелкового оружия и других имеющихся средств поражения.

В итоге дрон взорвался и упал в поле, не долетев до определенной цели.

Пограничники сбили дрон-камикадзе: смотрите видео



Сбитый дрон на Черниговщине / фото ГПСУ

Ночная атака дронами по Украине: что известно