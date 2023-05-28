Прикордонники показали, як вони влучно ліквідували ворожий "Шахед". Зауважимо, що загалом вночі було знищено 52 дрони-камікадзе.
До теми 54 дрони та вибухи в Києві і Житомирі: все про наймасштабнішу атаку "Шахедами"
На Чернігівщині знищили російський дрон
Як розповіли у ДПСУ, вночі прикордонники збили ворожий "Шахед" на Чернігівщині.
Виявивши ціль, бійці відкрили вогонь зі стрілецької зброї та інших наявних засобів ураження.
У підсумку дрон вибухнув і впав у полі, не долетівши до визначеної цілі.
Прикордонники збили дрон-камікадзе: дивіться відео
Збитий дрон на Чернігівщині / фото ДПСУ
Нічна атака дронами по Україні: що відомо
- У Голосіївському районі Києва через збиття дронів уламки влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одну – госпіталізували.
- Унаслідок обстрілів Києва загинув 41-річний уродженець Чернігівщини. Ще одна жінка та чоловік отримали поранення – їх госпіталізовано. Пошкоджень зазнали житлові та нежитлові будівлі та понад шести автомобілів.
- В ОВА підтвердили влучання по одному з інфраструктурних об'єктів на Житомирщині. Попередньо, жертв та постраждалих немає.
- Також цієї ночі в Черкаському районі сили ППО ліквідували 2 російські дрони.
- У Повітряних силах наголосили, що ворог атакував Україну іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з північного напрямку – Брянська область, та південного – Краснодарський край. Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54.
- Як стало відомо, ворог спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема на Київщину.
- На щастя, внаслідок успішної бойової роботи знищено 52 "Шахеди".