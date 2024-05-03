Компания Feloni Aero объявила о запуске своей последней линейки вооруженных беспилотников, направленных на усиление обороноспособности Украины. В частности, ВСУ получат дроны с огнестрельным оружием, а также вариацию с противотанковой ракетой.

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Новые дроны для Украины

После того, как США приняли законопроект о помощи Украине, компания Feloni Aero объявила о готовности предоставить "передовые решения для улучшения инфраструктуры безопасности". В частности, сейчас разрабатываются два варианта беспилотников – БпЛА Felon 1.0, который вооружен 5,56 мм пушкой и БпЛА FelonX, оснащен противотанковой ракетой Spike.

Используя технологию миллиметровых волн, эти системы предлагают беспрецедентную точность и эффективность в обнаружении, отслеживании и нейтрализации несанкционированных беспилотников. Эта передовая технология позволяет быстро реагировать на потенциальные угрозы, защищая критически важную инфраструктуру, общественные мероприятия и военные объекты от вторжений злонамеренных дронов,

– говорится в сообщении.

Как выглядит разработка Feloni Aero / Defence Industry Europe

В компании отметили, что учитывая рост геополитической напряженности, важность стратегического партнерства и технологических инноваций в сфере обороны невозможно переоценить. Там добавили, что Feloni Aero продолжает сотрудничество с правительствами и оборонными ведомствами всего мира для укрепления национальной безопасности и сохранения глобальной стабильности.

БпЛА и война в Украине