Компания Feloni Aero объявила о запуске своей последней линейки вооруженных беспилотников, направленных на усиление обороноспособности Украины. В частности, ВСУ получат дроны с огнестрельным оружием, а также вариацию с противотанковой ракетой.
Смотрите также На вооружении только у Украины: 4 главные суперсилы ПВО Skynex, которые Германия передает ВСУ
Новые дроны для Украины
После того, как США приняли законопроект о помощи Украине, компания Feloni Aero объявила о готовности предоставить "передовые решения для улучшения инфраструктуры безопасности". В частности, сейчас разрабатываются два варианта беспилотников – БпЛА Felon 1.0, который вооружен 5,56 мм пушкой и БпЛА FelonX, оснащен противотанковой ракетой Spike.
Используя технологию миллиметровых волн, эти системы предлагают беспрецедентную точность и эффективность в обнаружении, отслеживании и нейтрализации несанкционированных беспилотников. Эта передовая технология позволяет быстро реагировать на потенциальные угрозы, защищая критически важную инфраструктуру, общественные мероприятия и военные объекты от вторжений злонамеренных дронов,
– говорится в сообщении.
Как выглядит разработка Feloni Aero / Defence Industry Europe
В компании отметили, что учитывая рост геополитической напряженности, важность стратегического партнерства и технологических инноваций в сфере обороны невозможно переоценить. Там добавили, что Feloni Aero продолжает сотрудничество с правительствами и оборонными ведомствами всего мира для укрепления национальной безопасности и сохранения глобальной стабильности.
БпЛА и война в Украине
- Командир роты ударных дронов "Орден Сантьяго" Игорь Луценко сообщил, что в Украине создают женское подразделение БпЛА. Набор в него будут осуществлять по конкурсу. Опыт является преимуществом, однако совсем не обязателен.
- Немецкий производитель дронов Quantum Systems объявил об открытии нового завода в Украине. Эта компания поставляет дроны для ВСУ еще с 2022 года. Завод планирует до конца года поставить в Украину 500 дронов, а общая производительность нового завода достигнет 1000 единиц в год.
- В то же время Украина наращивает и собственное производство. Как сообщает издание The Economist, лучшая из новых моделей украинских БпЛА может пролетать 3000 километров и способна достичь Сибири. Ранее о подобных успехах говорил и Данилов, назвав дроны "Украинский рой имени Руста".