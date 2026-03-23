15 тысяч дронов-перехватчиков STRILA для Нацгвардии: какая страна профинансирует производство
- Германия профинансирует производство 15 тысяч дронов-перехватчиков STRILA для Нацгвардии Украины, а соглашение включает обучение, логистическую поддержку и совместную разработку.
- Проект реализуется совместно немецкой компанией Quantum Systems и украинским производителем WIY Drones, а финансирование обеспечивает правительство Германии.
Германия профинансирует производство 15 тысяч украинских дронов-перехватчиков STRILA для подразделений Нацгвардии. Соглашение также предусматривает обучение, логистическую поддержку и расширение производства в Украине.
Об этом стало известно из сообщения посольства Германии в Украине на странице в Facebook.
Как Германия поможет в производстве перехватчиков?
В понедельник, 23 марта, стало известно, что Германия присоединится к финансированию 15 000 дронов-перехватчиков ударных "Шахедов".
Еще 15 000 дронов-перехватчиков STRILA украинского производства при финансировании Германии для Нацгвардии!,
– написали в посольстве.
Соглашение также будет предусматривать обучение операторов, логистическую поддержку и совместную разработку беспилотников.
Известно, что такая возможность появилась благодаря совместным усилиям немецкой компании Quantum Systems и украинского производителя WIY Drones. Последний специализируется на производстве беспилотных перехватчиков для быстрых и маневрирующих воздушных целей.
STRILA будет производиться непосредственно в Украине, чтобы как можно быстрее закрывать потребности бойцов ВСУ и сил безопасности и обороны.
В посольстве добавили, что финансирование будет обеспечивать правительство Германии, а контракт был подписан при участии Временного поверенного в делах Германии Максимилиана Раша, представителей Нацгвардии и Quantum Systems.
Как Украина изменила ход войны дронами-перехватчиками?
На фоне массированных российских атак на города Украины встал вопрос дешевого и эффективного оружия, которое сможет противодействовать ударным беспилотникам, в частности "Шахедам".
Украинцы изобрели дроны-перехватчики стоимостью около 2200 долларов, тогда как одна ракета комплекса ПВО Patriot – примерно 2 миллиона. Преимуществом перехватчиков является и то, что их можно использовать повторно, если они не поразили цель.
Военные быстро адаптируются к новым условиям и создают или совершенствуют технологии в соответствии с новыми вызовами.
По словам президента Зеленского, дроны-перехватчики является украинской технологией, и США не предоставляли таких дронов Украине.