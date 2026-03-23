15 тысяч дронов-перехватчиков STRILA для Нацгвардии: какая страна профинансирует производство

Германия профинансирует производство 15 тысяч украинских дронов-перехватчиков STRILA для подразделений Нацгвардии. Соглашение также предусматривает обучение, логистическую поддержку и расширение производства в Украине.

Об этом стало известно из сообщения посольства Германии в Украине на странице в Facebook.

Как Германия поможет в производстве перехватчиков?

В понедельник, 23 марта, стало известно, что Германия присоединится к финансированию 15 000 дронов-перехватчиков ударных "Шахедов".

Еще 15 000 дронов-перехватчиков STRILA украинского производства при финансировании Германии для Нацгвардии!,

– написали в посольстве.

Соглашение также будет предусматривать обучение операторов, логистическую поддержку и совместную разработку беспилотников.

Известно, что такая возможность появилась благодаря совместным усилиям немецкой компании Quantum Systems и украинского производителя WIY Drones. Последний специализируется на производстве беспилотных перехватчиков для быстрых и маневрирующих воздушных целей.

STRILA будет производиться непосредственно в Украине, чтобы как можно быстрее закрывать потребности бойцов ВСУ и сил безопасности и обороны.

В посольстве добавили, что финансирование будет обеспечивать правительство Германии, а контракт был подписан при участии Временного поверенного в делах Германии Максимилиана Раша, представителей Нацгвардии и Quantum Systems.

Как Украина изменила ход войны дронами-перехватчиками?

На фоне массированных российских атак на города Украины встал вопрос дешевого и эффективного оружия, которое сможет противодействовать ударным беспилотникам, в частности "Шахедам".

Украинцы изобрели дроны-перехватчики стоимостью около 2200 долларов, тогда как одна ракета комплекса ПВО Patriot – примерно 2 миллиона. Преимуществом перехватчиков является и то, что их можно использовать повторно, если они не поразили цель.

Военные быстро адаптируются к новым условиям и создают или совершенствуют технологии в соответствии с новыми вызовами.

По словам президента Зеленского, дроны-перехватчики является украинской технологией, и США не предоставляли таких дронов Украине.