Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук, заметив, что еще почти год назад они использовали дроны-перехватчики во время боев на Курщине. Тогда удавалось сбивать российские беспилотники Supercam, "Ланцеты" и т.д.
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Как Украине развивать направление дронов-перехватчиков?
Как отметил Ткачук, уже сейчас украинские защитники используют дроны-перехватчики против российских "Шахедов". Это направление имеет много перспектив.
Некоторые подразделения демонстрируют феноменальную работу. Есть возможности и умение использовать эти дроны. Производство наращивается. Могу с осторожным оптимизмом сказать, что есть перспективы развития этой составляющей для защиты городов,
– подчеркнул военный.
Многое зависит от средств. Также важно провести реформы на управленческом уровне, чтобы сформировать новые структуры для защиты украинских городов.
Нужно вводить штаты пилотов дронов-перехватчиков и их обучать. Это возможно сделать. Нужно принять кадровые решения, чтобы это заработало,
– отметил Ткачук.
Добавим, как рассказал вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров, дроны-перехватчики являются эффективными. Решение уже масштабируется. Их производит не одна компания.