"Шахеды" атаковали Киев: в одном из районов возник пожар

В Киеве слышали взрывы / Коллаж 24 Канала
Утром оккупанты ударили по Киеву реактивными беспилотниками. В результате атаки вспыхнул пожар.
О последствиях вражеского удара рассказал мэр Виталий Кличко.
Что известно об обстреле Киева 30 октября?
В Оболонском районе столицы обломки БПЛА упали на открытой территории. "Есть возгорание. Экстренные службы направляются на место", – уточнил городской голова.
Напомним, около 05:00 в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы дронов.
В ночь на 30 октября Россия ударила по столице баллистикой. По словам местных властей, ракета попала в складские здания в Дарницком районе. Как следствие – возник пожар.
В Днепровском районе горели обломки ракеты во дворе одного из жилых комплексов. Взрывной волной выбило окна в жилых домах, загорелись автомобили.
В КГВА также уточнили, что в результате атаки есть один погибший.
ООН может объявить экстренный призыв о помощи Киеву
ООН рассматривает возможность объявить экстренный призыв о финансовой помощи Киеву. Средства планируют направить на покрытие дополнительных потребностей города из-за российских ударов по критической инфраструктуре. Об этом заявил координатор системы ООН в Украине Матиас Шмале.
По его словам, Киев имеет особое значение как столица, поэтому ООН может запустить специальный механизм привлечения средств – Flash Appeal. Он предусматривает срочный сбор денег из других государств, международных фондов и бизнеса для преодоления последствий кризисных ситуаций.
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