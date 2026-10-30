"Шахеды" атаковали Киев: в одном из районов возник пожар

О последствиях вражеского удара рассказал мэр Виталий Кличко.

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Что известно об обстреле Киева 30 октября?

В Оболонском районе столицы обломки БПЛА упали на открытой территории. "Есть возгорание. Экстренные службы направляются на место", – уточнил городской голова.

Напомним, около 05:00 в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы дронов.

В ночь на 30 октября Россия ударила по столице баллистикой. По словам местных властей, ракета попала в складские здания в Дарницком районе. Как следствие – возник пожар.

В Днепровском районе горели обломки ракеты во дворе одного из жилых комплексов. Взрывной волной выбило окна в жилых домах, загорелись автомобили.

В КГВА также уточнили, что в результате атаки есть один погибший.

ООН может объявить экстренный призыв о помощи Киеву

ООН рассматривает возможность объявить экстренный призыв о финансовой помощи Киеву. Средства планируют направить на покрытие дополнительных потребностей города из-за российских ударов по критической инфраструктуре. Об этом заявил координатор системы ООН в Украине Матиас Шмале.

По его словам, Киев имеет особое значение как столица, поэтому ООН может запустить специальный механизм привлечения средств – Flash Appeal. Он предусматривает срочный сбор денег из других государств, международных фондов и бизнеса для преодоления последствий кризисных ситуаций.