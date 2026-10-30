"Шахеди" атакували Київ: в одному з районів виникла пожежа

У Києві чули вибухи / Колаж 24 Каналу
Вранці окупанти вдарили по Києву реактивними безпілотниками. Внаслідок атаки спалахнула пожежа.
Про наслідки ворожого удару розповів мер Віталій Кличко.
Що відомо про обстріл Києва 30 жовтня?
В Оболонському районі столиці уламки БпЛА впали на відкритій території. "Є загоряння. Екстрені служби прямують на місце", – уточнив міський голова.
Нагадаємо, близько 05:00 у Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу дронів.
У ніч проти 30 жовтня Росія вдарила по столиці балістикою. За словами місцевої влади, ракета влучила у складські будівлі в Дарницькому районі. Як наслідок – виникла пожежа.
Водночас у Дніпровському районі горіли уламки ракети в дворі одного з житлових комплексів. Вибуховою хвилею повибивало вікна житлових будинках, зайнялися автомобілі.
У КМВА також уточнили, що внаслідок атаки є один загиблий.
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