Конфликт между Россией и Беларусью вполне возможен. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, отметив, что нет сомнений в том, что он когда-то возникнет.

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Какие на самом деле отношения между Лукашенко и Путиным

Эти два диктатора никогда не были друзьями. Наоборот они неоднократно подставляли друг друга. Когда в 2020 году в Беларуси начались массовые протесты из-за несогласия людей с результатами выборов, Лукашенко подозревал Путина в причастности к этому.

Такая идея возникла в его голове, потому что он прекрасно знал, сколько проблем ему создает Путин,

– сказал Аббас Галлямов.

Но поскольку они оба диктаторы, против них весь демократический мир, а их страны граничат, то они вынуждены как-то взаимодействовать. Несмотря на это, политики могли поссориться из-за денег. Возможно, Лукашенко понял, что у Путина нет шансов победить.

Война требует все больше денег. Контрактникам выплачивают просто фантастические суммы, поэтому вполне возможно, Путин больше не может платить Лукашенко.

Или же Лукашенко после получения ядерного оружия почувствовал себя увереннее. Публично он ведет себя, будто является хозяином этого оружия,

– заметил политтехнолог.

Президентам всегда есть, что делить, поэтому поводы для конфликтов найти очень легко. Более того, риторика Лукашенко в последнее время не является дружественной по отношению к Путину.

Кроме этого, есть факторы, которые свидетельствуют о передаче власти в Беларуси. Например, Лукашенко на Всебелорусском народном собрании избрал своего заместителя. Такого еще никогда не было.