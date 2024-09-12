Во время встречи с Радославом Сикорским, министром иностранных дел Польши, Блинкен отметил непоколебимую позицию США относительно права страны на самооборону. Американский государственный секретарь выразил обязательство США защищать польскую территорию.

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США на стороне Польши в вопросе угроз с воздуха

На вопрос журналистов о возможности сбивания российских воздушных целей Блинкен акцентировал, что Соединенные Штаты Америки стоят на стороне Польши.

Он вспомнил о "железном обязательстве" в рамках 5 статьи Североатлантического договора, что говорит: нападение на одного союзника означает войну со всеми членами НАТО.

Не так давно важность этой статьи подчеркивал президент Джо Байден, заявив о готовности США защищать каждый дюйм польской земли. Об этом упомянул Блинкен.

Мы стоим на стороне Польши, которая имеет право на самооборону. Президент Байден во время визита в Польшу сказал, что США будут защищать каждый дюйм польской земли,

– констатировал глава Госдепа.

Радослав Сикорский выразил обеспокоенность по поводу инцидентов с российскими ракетами, которые нарушают территорию НАТО. Он отметил, что проблема остается актуальной, приведя примеры инцидентов в Латвии и Румынии.

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В то же время чиновник вспомнил о действиях Беларуси, которая сбивает беспилотники, что могут пересечь польскую границу.