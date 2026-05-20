Дроны атаковали Россию: под поражением повторно химзавод "Невинномысский Азот" и НПЗ в Кстово

Беспилотники повторно атаковали химический комплекс "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае. Россияне также жалуются, что дроны были и в Кстово Нижегородской области России.

Известно, что в результате атаки БпЛА возник пожар. 24 Канал собрал все, что известно об атаке дронов на Россию.

Что известно об атаке дронов на регионы России?

В ночь на 20 мая беспилотники атаковали химический комплекс "Невинномысский Азот" в городе Невинномысск Ставропольского края России. По данным OSINT-каналов и российских телеграмм-каналов, после взрывов в промышленной зоне начался пожар.

Это уже вторая атака на предприятие за последние дни – предварительный удар по заводу произошел 16 мая.

Накануне, 19 мая, вечером по всему Ставропольскому краю объявили "беспилотную опасность". Местные призывали не выходить на улицу и находиться в помещениях без окон. Кроме того, около полуночи в Невинномыске также отключили интернет.

Мэр Невинномысского Михаил Миненков подтвердил атаку и сообщил о "противовоздушном бое" в районе промзоны города. Атака продолжалась до утра. По сообщениям местных жителей работала ПВО, а на территории предприятия возник пожар.

Справочно. "Невинномысский Азот" – одно из крупнейших химических предприятий России, расположенное в Ставропольском крае. Завод специализируется на производстве аммиака, аммиачной селитры и других азотных удобрений, а также уксусной кислоты, используемой в производстве взрывчатых веществ и артиллерийских боеприпасов. Предприятие считается важным элементом русского военно-промышленного комплекса и обеспечивает поставку химического сырья для нужд русской армии.

Кроме того, известно, что этой ночью было неспокойно в Кстово Нижегородской области России. По сообщениям OSINT-ресурсов, дроны "посетили" местный нефтеперерабатывающий завод.