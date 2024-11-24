Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выпуск "Донбасс Реалии".

Важно На производство дронов в бюджете на 2025 год предусмотрено 775 миллиардов гривен, – Зеленский

Как ГУР запускает дальнобойные дроны

В сюжете спецназовцы ГУР рассказали, что сейчас могут поражать военные цели врага на расстоянии до 2000 километров. Для атак по вражеским объектам используют новейшие дроны, такие как "Лютый".

Понятное дело, характеристики украинских БПЛА не раскрываются. Известно, что они имеют внутри 75 килограммов взрывчатки и запускаются с колес. Спецназовец ГУР объяснил, что все запуски ударных дронов по территории страны-агрессора происходят не из статических положений.

Управлять таким БпЛА не так трудно, он у нас автономный. Оператор имеет возможность управлять им вручную,

– рассказал один из спецназовцев.

Другой спецназовец ГУР рассказал, что он был в группе, которая первой запускала дроны по территории России. Он поделился, что первые полеты были на недалекие расстояния. Сейчас же дроны удалось улучшить, и они могут пролететь до 2000 километров.

В августе 2024 года также стало известно, что Украина разработала новое гибридное оружие – ракету-дрон "Паляницу". Известно, что это оружие уже успешно продемонстрировало себя во время ударов по вражеским объектам.