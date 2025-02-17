Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Смотрите также Цена памяти: сколько Украина тратит на захоронение воинов и как их чтит – анализ

Перед какими вызовами предстанет Украина на фронте в 2025 году

Если россияне увеличат объемы производства КАБов, это означает, что они увеличат возможный натиск на позиции Сил обороны. Сейчас это самая большая угроза.

Второй угрозой являются FPV-дроны. Из-за них танки и бронемашины можно держать не ближе, чем за 3 километра от линии фронта. Благодаря дронам можно обеспечить разведку на глубину от 3 до 15 километров от линии фронта. Но успех зависит преимущественно от квалификации командиров на местах.

Интересно и то, что дроны могут уступать в эффективности управляемым 155-миллиметровым снарядам. Но при благоприятных условиях.

На дроны стабильно приходится минимум 70% уничтоженных вражеских целей, и в то же время до 60 – 80% беспилотников могут просто выйти из строя в процессе выполнения задачи, ничего так и не уничтожив,

– подчеркивают в статье.

Поскольку дроны доминируют на поле боя, то подвозить снаряды стало сложнее. Это создает ситуативный дефицит снарядов на позициях. Или может быть ситуация, что снарядов достаточно, но не хватает метательных зарядов.

И, конечно, надо защищать артиллерию от поражения беспилотниками. В противном случае нужно будет досрочно заменять дефицитные стволы.

Таким образом, в 2025 году перед Силами обороны будет достаточно вызовов.