Вражеское минобороны заявляет, что в ночь на 16 февраля Россию атаковали дронами. Там уже обвинили в этом Украину, передает 24 Канал.
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Россияне снова заявляют об уничтожении дронов
В сообщении российского минобороны говорится, что беспилотные летательные аппараты якобы атаковали объекты на территории государства-агрессора.
Согласно информации ведомства, один дрон якобы уничтожили в Белгородской области и еще четыре – в акватории Черного моря. Больше никаких деталей не уточняют.
Дроны атакуют Россию
- В ночь на 15 февраля в Курскую область в очередной раз пришел "хлопок". Стало известно, что два беспилотника ГУР поразили нефтебазу, расположенную там. В разведке рассказали, что объект атаковали два БпЛА украинского производства. Враг использовал эту нефтебазу для нужд оккупационной армии.
- В Краснодарском крае прогремели взрывы на нефтеперерабатывающем заводе Ильский. Перед этим местные жители жаловались на беспилотники. В оперативном штабе региона признали, что пожар действительно вспыхнул на территории Ильского НПЗ. Спасатели заявили, мол, "открытое горение оперативно ликвидировали". Традиционно, о пострадавших и разрушениях не сообщали.
- Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в ночь на 6 февраля дроны якобы атаковали Белгородскую область. В частности, под атакой был город Губкин Белгородской области. У россиян традиционно никто не пострадал.