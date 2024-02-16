Вражеское минобороны заявляет, что в ночь на 16 февраля Россию атаковали дронами. Там уже обвинили в этом Украину, передает 24 Канал.

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Россияне снова заявляют об уничтожении дронов

В сообщении российского минобороны говорится, что беспилотные летательные аппараты якобы атаковали объекты на территории государства-агрессора.

Согласно информации ведомства, один дрон якобы уничтожили в Белгородской области и еще четыре – в акватории Черного моря. Больше никаких деталей не уточняют.

Дроны атакуют Россию