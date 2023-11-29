Российские СМИ заявляют о сбитых беспилотных летательных аппаратах над Москвой. Они также заявили об успешной работе ПВО. 24 Канал.

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Над Москвой был дрон

Враждебное минобороны сообщило, что их ПВО уничтожило украинский беспилотник над территорией Подольского городского округа Московской области.

По информации местных властей, на месте падения обломков нет разрушений и пострадавших. Также там работали экстренные службы.

Дроны атаковали Подмосковье