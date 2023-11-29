Російські ЗМІ заявляють про збиті безпілотні літальні апарати над Москвою. Вони також заявили про успішну роботу ППО, інформує 24 Канал.

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Над Москвою був дрон

Вороже міноборони повідомило, що їхня ППО знищила український безпілотник над територією Подільського міського округу Московської області.

За інформацією місцевої влади, на місці падіння уламків немає руйнувань та постраждалих. Також там працювали екстрені служби.

Дрони атакували Підмосков'я