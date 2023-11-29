Російські ЗМІ заявляють про збиті безпілотні літальні апарати над Москвою. Вони також заявили про успішну роботу ППО, інформує 24 Канал.
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Над Москвою був дрон
Вороже міноборони повідомило, що їхня ППО знищила український безпілотник над територією Подільського міського округу Московської області.
За інформацією місцевої влади, на місці падіння уламків немає руйнувань та постраждалих. Також там працювали екстрені служби.
Дрони атакували Підмосков'я
- В ніч на 26 листопада невідомі дрони знову атакували різні регіони Росії. Зокрема, стало відомо, що тоді безпілотник влучив у казарму, що призвело до загоряння.
- Офіційно влада вирішила не повідомляти цю інформацію – певно, щоб краще спалося. Вони класично заявили, нібито всі безпілотники "успішно" збила ППО.
- Один із БпЛА потрапив у вікно 4 поверху п'ятиповерхової казарми 275 самохідно-артилерійського полку Кантемирівської дивізії у Наро-Фомінську. Пожежа виникла на території площею 20 квадратних метрів. Також уламки одного зі збитих безпілотників упали на дах адміністративної будівлі дивізії. За попередньою інформацією, ніхто нібито не постраждав.