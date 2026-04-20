Дроны вколотили по НПЗ в Туапсе, 2 большим десантным кораблям и нефтебазе в Крыму

Украинские дроны в ночь на 20 апреля нанесли удары по ряду важных для России объектах. В частности, снова пылает нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.

СБС ВСУ проинформировали, что их 1 отдельный центр вместе с Силами специальных операций и Главным управлением разведки МО Украины в очередной раз атаковали Туапсинский НПЗ в Краснодарском крае России.