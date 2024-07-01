Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко объяснил 24 Каналу, кому БПЛА больше сыграли на руку.

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Как дроны изменили тактику ведения боевых действий

Благодаря разведывательным дронам украинские защитники получили возможность раньше видеть противника в режиме онлайн – и днем, и ночью. Если наши военные видят врага, то могут его эффективно уничтожать путем объединенного огневого воздействия – пушками, системами реактивного огня, средствами БПЛА ударного типа действия, FPV-дронами, дневными и ночными бомберами и тому подобное.

Именно в связи с применением беспилотников огневая мощь легкобронированной и бронированной техники на поле боя снизилась в разы. Россияне имеют достаточно мощное развитое направление БПЛА – как разведывательное, так и ударное. Однако, по мнению Юрия Федоренко, в российско-украинской войне дроны больше сыграли на руку Силам обороны Украины, чем российской оккупационной армии.

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Иногда кажется, что противник имеет неисчерпаемый ресурс бронированной и легкобронированной техники. Имеет возможности снимать с консервации, ремонтировать, изготавливать, проводить в соответствие с боевым применением. FPV-дроны нам существенно помогли. Если бы не было беспилотных систем, представить хотя бы на несколько минут, к сожалению, ситуация в войне была бы совсем другой и не в пользу Украины,

– подчеркнул Ахиллес.

Одна нужно помнить, что результат на фронте дает объединенная работа. Самые сложные обязанности падают на плечи наших инженер-саперов, пехотинцев и штурмовиков. Другие подразделения Сил обороны обеспечивают то, чтобы военные на первой линии были максимально защищены. То есть уничтожают артиллерию и резервы врага, пытаются сбивать авиацию, которая на данный момент является достаточно угрожающим оружием.

Отметим, что Украина запустила в серийное производство собственные дальнобойные ударные дроны. Об этом сообщил генеральный директор Укроборонпрома Герман Сметанин. По его словам, беспилотники уже атакуют стратегические объекты агрессора на расстоянии более 1000 километров.