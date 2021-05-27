Сигал планирует официально вступить в партию 29 мая. Ранее актер уже был членом партии "За правду".
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Что Сигал будет делать в российской партии
Актер якобы будет заниматься вопросами экологии. Утверждают, что "особенно борьбой против загрязнения природы". 29 мая обещают показать планы в этом направлении.
В Госдуму Сигал не пойдет
Актер не будет баллотироваться в Госдуму. Все из-за наличия американского гражданства. Кстати, российское гражданство у Сигала тоже есть. Он получил его в 2016 году. В том же году актер стал еще и гражданином Сербии.
Скандалы с участием Сигала
- Голливудский актер давно выражал свою приверженность к оккупантам. Он поддерживает политику президента Владимира Путина в отношении Грузии и Украины, а также считает, что американские СМИ являются предвзятыми в отношении России.
- Сигал даже работал специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.
- В 2018 году Сигал заявлял, что хочет стать губернатором Приморского края России.
- Более того, Сигал незаконно ездил в Крым, чтобы встретиться с оккупантами. Так, он провел встречу с Сергеем Аксеновым, который величает себя "главой республики Крым". В 2014 году актер даже собирался петь "гимн" боевиков с Донбасса.
- Кстати, Госкино запретило показ американского триллера "Мачете" из-за съемок в нем Сигала.
- В апреле 2017 года Стивену Сигалу запретили въезжать на территорию Украины в течение 5 лет.