Сігал планує офіційно вступити у партію 29 травня. Раніше актор вже був членом партії "За правду".
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Що Сігал робитиме у російській партії
Актор начебто буде займатися питаннями екології. Стверджують, що "особливо боротьбою проти забруднення природи". 29 травня обіцяють показати плани щодо цього напрямку.
У Держдуму Сігал не піде
Актор не буде балотуватися в Держдуму. Все через наявність американського громадянства. До речі, російське громадянство Сігал теж має. Він отримав його у 2016 році. Того ж року актор став ще й громадянином Сербії.
Скандали за участю Сігала
- Голлівудський актор давно висловлював свою прихильність до окупантів. Він підтримує політику президента Володимира Путіна щодо Грузії та України, а також вважає, що американські ЗМІ є упередженими щодо Росії.
- Сігал навіть працював спеціальним представником МЗС Росії з питань російсько-американських гуманітарних зв'язків.
- У 2018 році Сігал заявляв, що хоче стати губернатором Приморського краю Росії.
- Ба більше, Сігал незаконно їздив до Криму, щоб зустрітись з окупантами. Так, він провів зустріч зі Сергієм Аксьоновим, який величає себе "головою республіки Крим". У 2014 році актор навіть збирався співати "гімн" бойовиків з Донбасу.
- До речі, Держкіно заборонило показ американського трилера "Мачете" через зйомки у ньому Сігала.
- У квітні 2017 року Стівену Сігалу заборонили в'їжджати на територію України протягом 5 років.