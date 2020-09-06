Друг російських пропагандистів Стівен Сігал поїхав в окупований Крим
Колись популярний американський актор Стівен Сігал незаконно поїхав до анексованого Росією Криму. Там він зустрівся зі ставлеником російських окупантів Сергієм Аксьоновим, який величає себе "головою республіки Крим".
Про зустріч з Сігалом на окупованій українській території розповів сам Аксьонов у своєму фейсбуці.
До слова Компанія дружини Медведчука продає пальне в окупований Крим, – "Схеми"
Радий вітати на кримській землі всесвітньо відомого актора, музиканта, майстра бойових мистецтв і спецпредставника МЗС Росії з питань російсько-американських гуманітарних відносин Стівена Сігала,
– написав ставленик окупантів.
Щоправда, яку саме роль він виконує у "зміцненні російсько-американських відносин", адже давно проживає в Росії, а в США й зовсім ризикує потрапити під санкції через бізнес з російським депутатом Олександром Бабаковим, який вже перебуває в санкційному списку.
Коротко про Стівена Сігала:
- Колись він був доволі успішним американським актором і знімався переважно в бойовиках у ролі "крутого хлопця". Втім після початку російсько-української війни він – чи то з фінансових мотивів, чи то старечий маразм завітав доволі швидко – став активним прихильником режиму Путіна.
- Стівен Сігал виступає за російську війну проти Грузії та України й стверджує, що Сполучені Штати "надто упереджено" ставляться до Кремля. У 2016 році за свої "заслуги" отримав від Путіна російський паспорт.
- Прихильник російських пропагандистів внесений у список осіб, що становлять загрозу національній безпеці України. Також Сігалу заборонено в'їзд в Україну до 2022 року.