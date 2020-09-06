Колись популярний американський актор Стівен Сігал незаконно поїхав до анексованого Росією Криму. Там він зустрівся зі ставлеником російських окупантів Сергієм Аксьоновим, який величає себе "головою республіки Крим".

Про зустріч з Сігалом на окупованій українській території розповів сам Аксьонов у своєму фейсбуці.

До слова Компанія дружини Медведчука продає пальне в окупований Крим, – "Схеми"

Радий вітати на кримській землі всесвітньо відомого актора, музиканта, майстра бойових мистецтв і спецпредставника МЗС Росії з питань російсько-американських гуманітарних відносин Стівена Сігала,

– написав ставленик окупантів.

Щоправда, яку саме роль він виконує у "зміцненні російсько-американських відносин", адже давно проживає в Росії, а в США й зовсім ризикує потрапити під санкції через бізнес з російським депутатом Олександром Бабаковим, який вже перебуває в санкційному списку.

Коротко про Стівена Сігала: