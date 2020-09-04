Дружина проросійського політика Віктора Медведчука Оксана Марченко володіє нафтовим бізнесом у Росії. Цю інформацію вже підтвердив і сам Медведчук. Втім тепер з'ясувалося, що нафтопродукти подружжя кумів Путіна зокрема постачає в окупований Крим.

Про те, як розвивається нафтовидобувний і нафтопереробний бізнес родини Віктора Медведчука й Оксани Марченко, розповіли журналісти програми "Схеми".

До слова Літак Путіна прибув до Криму: напередодні туди приїхав Медведчук з дружиною – Bihus.Info

Як побудований російський бізнес

У Ханти-Мансійському автономному окрузі є Гавриківське нафтове родовище. Компанія "НЗНП Трейд", яку контролює Оксана Марченко, виграла право видобувати там нафту. Запаси родовища сама ж компанія оцінює в понад 130 мільйонів тонн нафти.

Водночас у Ростовській області, просто поряд з українським кордоном, працює "Новошахтинський завод нафтопродуктів", який переробляє нафту. Більшою часткою заводу теж володіє Оксана Марченко.

Поруч із заводом на річці Дон є нафтовий термінал, куди час від часу припливають танкери тієї ж Оксани Марченко. Всього в дружини Медведчука є вісім нафтових танкерів.

Куди возять нафтопродукти

З Ростовської області через Азовське море в Крим – рукою подати. Втім везуть нафтопродукти на окупований півострів суходолом через "путінський міст".

"Схеми" встановили: нафтопереробний завод родини кумів Путіна має підтримку на рівні області й міністерства енергетики Росії і виробляє пальне, яке бензовозами через Ростовську область, Краснодарський край і Кримський міст привозять в окупований Росією Крим.

Втім на цьому все не закінчується. Адже якщо нафту везуть суходолом, то для чого ж тоді танкери? Як з'ясували журналісти, кінцевою точкою відправи є порт Х'юстон у Техасі, США.

Це вже доволі цікаво, оскільки Сполучені Штати Америки ще у 2014 році ввели наджорсткі санкції проти компаній, що працюють в окупованому Криму. Простими словами, працювати одночасно в Криму й США Медведчуку було б банально фінансово невигідно.

Тут вже схема стає доволі заплутаною. У США нафтопродукти возить компанія ExxonMobil, яка їх просто перевантажує з танкерів Марченко. Купують їх взагалі в третьої компанії – NewCoal Trading. Це швейцарська компанія, яку пов'язують з депутатом Держдуми Росії Глібом Хором.



Танкер Nordorchid, яким возять нафтопродукти в США / Фото "Схем"