Стівен Сігал став спеціальним представником МЗС Росії з питань гуманітарних зв'язків з США
Актор буде сприяти розвитку російсько-американських відносин, включаючи співпрацю у сфері культури, мистецтва та молодіжного обміну.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ Росії у Facebook.
Читайте також: США подготовили для РФ "разрушительные" санкции
Стівен Сігал призначений спеціальним представником МЗС Росії з питань російсько-американських гуманітарних зв'язків. Завдання – сприяння подальшому розвитку російсько-американських відносин у гуманітарній сфері, включаючи взаємодію в сфері культури, мистецтва, громадських та молодіжних обмінів і так далі,
– йдеться у повідомленні.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
ФІФА може забрати у Росії чемпіонат світу7 червня 2015 , 22:03
Лукашенко хоче помиритись із Заходом і просить Росію "не напружуватись"15 січня 2015 , 15:58
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00