Стівен Сігал став спеціальним представником МЗС Росії з питань гуманітарних зв'язків з США

Актор буде сприяти розвитку російсько-американських відносин, включаючи співпрацю у сфері культури, мистецтва та молодіжного обміну.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Росії у Facebook.

Читайте також: США подготовили для РФ "разрушительные" санкции

Стівен Сігал призначений спеціальним представником МЗС Росії з питань російсько-американських гуманітарних зв'язків. Завдання – сприяння подальшому розвитку російсько-американських відносин у гуманітарній сфері, включаючи взаємодію в сфері культури, мистецтва, громадських та молодіжних обмінів і так далі,

– йдеться у повідомленні.