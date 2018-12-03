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      Друг Джорджа Буша-старшего рассказал о его последних словах

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      Джордж Буш-старший
      Джордж Буш-старший / Фото из социальных сетей

      30 ноября на 95-м году жизни умер 41-й президент США Джордж Буш-старший. Последние его разговоры были с детьми.

      Об этом сообщает New York Times.

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      Пост президента он занимал с 1989 по 1993 год. В последнее время он плохо себя чувствовал, лежал в постели, перестал есть и в основном спал.

      В момент смерти рядом с ним, кроме близких, находился бывший госсекретарь и давний друг Буша Джеймс Бейкер.

      - "Что с нами будет? - спросил у него Буш.

      - "Мы окажемся в раю", - ответил Бейкер.

      - "Там я и хочу оказаться", - сказал политик.

      Вечером в пятницу Бушу-старшему позвонил его сын Джордж Буш-младший: "Папа, я люблю тебя и увижу тебя на той стороне". Отец ответил: "Я люблю тебя". Бейкер утверждает, что это были его последние слова.

      Напомним, 41-го президента США Джорджа Буша-старшего похоронят на территории Техасского университета. Именно здесь располагается библиотечный комплекс, названный в его честь, однако политик не учился в этом заведении высшего образования.

      Теги: Новости США Потери
      Источник: 24 Канал
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