Друг Джорджа Буша-старшого розповів про його останні слова

30 листопада на 95-му році життя помер 41-й президент США Джордж Буш-старший. Останні його розмови були з дітьми.

Про це повідомляє New York Times.

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Посаду президента він займав з 1989 по 1993 рік. Останнім часом він погано себе почував, лежав у ліжку, перестав їсти і в основному спав.

У момент смерті поряд з ним, крім близьких, перебував колишній держсекретар і давній друг Буша Джеймс Бейкер.

– "Що з нами буде? – запитав у нього Буш.

– "Ми опинимося в раю", – відповів Бейкер.

– "Там я і хочу опинитися", – сказав політик.

Увечері в п'ятницю Бушу-старшому подзвонив його син Джордж Буш-молодший: "Тато, я люблю тебе і побачу тебе на тій стороні". Батько відповів: "Я люблю тебе". Бейкер стверджує, що це були його останні слова.

Нагадаємо, 41-го президента США Джорджа Буша-старшого поховають на території Техаського університету. Саме тут розташовується бібліотечний комплекс, названий на його честь, однак політик не вчився у цьому закладі вищої освіти.