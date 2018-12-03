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      Друг Джорджа Буша-старшого розповів про його останні слова

      660 Читать новость на русском
      Джордж Буш-старший
      Джордж Буш-старший / Фото з соціальних мереж

      30 листопада на 95-му році життя помер 41-й президент США Джордж Буш-старший. Останні його розмови були з дітьми.

      Про це повідомляє New York Times.

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      Посаду президента він займав з 1989 по 1993 рік. Останнім часом він погано себе почував, лежав у ліжку, перестав їсти і в основному спав.

      У момент смерті поряд з ним, крім близьких, перебував колишній держсекретар і давній друг Буша Джеймс Бейкер.

      – "Що з нами буде? – запитав у нього Буш.

      – "Ми опинимося в раю", – відповів Бейкер.

      – "Там я і хочу опинитися", – сказав політик.

      Увечері в п'ятницю Бушу-старшому подзвонив його син Джордж Буш-молодший: "Тато, я люблю тебе і побачу тебе на тій стороні". Батько відповів: "Я люблю тебе". Бейкер стверджує, що це були його останні слова.

      Нагадаємо, 41-го президента США Джорджа Буша-старшого поховають на території Техаського університету. Саме тут розташовується бібліотечний комплекс, названий на його честь, однак політик не вчився у цьому закладі вищої освіти.

      Теги: Новини США Втрати
      Джерело: 24 Канал
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