17:26
2 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Складні жарти Путіна. Віце-робото-прем'єр РФ
      Вєсті Кремля
      19:21, 1 грудня
      Вєсті. UA. Жир. Стіна плачу Яценюка. Сіль на російські рани
      Вєсті.UA
      19:11, 1 грудня
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Де поховають 41-го президента США Джорджа Буша-старшого: неочікуване місце

      1845 Читать новость на русском
      Буша-старшого поховають на території Техаського університету
      Буша-старшого поховають на території Техаського університету / Соцмережі

      41-го президента США Джорджа Буша-старшого поховають на території Техаського університету. Саме тут розташовується бібліотечний комплекс, названий на його честь, однак політик не вчився у цьому закладі вищої освіти.

      24 канал повідомляв, що 1 грудня у США на 95-му році помер 41-й президент країни Джордж Буш-старший. Він обіймав цю посаду з 1989 по 1993 рік.

      Читайте також: Джордж Буш-старший – людина-тренд: яким світ запам'ятає померлого президента США

      Згодом стало відомо, що поховають політика на території Техаського університету, передає офіційний сайт закладу вищої освіти.

      "Джорджа Герберта Уокера Буша, 41-го президента Сполучених Штатів, буде поховано у бібліотечному комплексі Буша в університетському містечку Техаського університету A & M у Колледж-Стейшн, штат Техас", – мовиться у повідомленні.

      Також в університеті зауважили, що труну з тілом Буша буде доправлено в Колледж-Стейшн 6 грудня в супроводі членів його сім'ї та близьких друзів.

      Додамо, що Буш буде поховано на ділянці землі, що належить сім'ї: вона розташовується за бібліотекою Буша.

      "Він знайде спокій поруч із дочкою Робін, яка померла 1953 року в три роки", – підсумовують представники Техаського університету.

      Зауважимо, попри те, що Буш-старший не вчився в цьому університеті, 1991 року він обрав саме Texas A & M як місце для заснування своєї президентської бібліотеки. Її було відкрито для громадськості 6 листопада 1997 року.

      Нагадаємо, під ранок 25 серпня за київським часом у США помер сенатор від Республіканської партії Джон Маккейн. Йому був 81 рік. Політика вважали другом України. 

      Теги: Новини політики Новини України Новини США Втрати Техас
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Поки президент займається збагаченням, жоден закон не буде працювати, – Соболєв
       28 жовтня 2017 , 22:18
      Верховна Рада провалила голосування за створення Антикорупційного суду
      19 червня , 21:33
      Бразилець Шахтаря розповів про війну в Україні та зустріч з Шевченком, після якої взяв час на роздуми
       15 вересня , 14:21
      Стало відомо, хто транслюватиме матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи до 2021 року
       29 жовтня , 11:40
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук