Де поховають 41-го президента США Джорджа Буша-старшого: неочікуване місце

41-го президента США Джорджа Буша-старшого поховають на території Техаського університету. Саме тут розташовується бібліотечний комплекс, названий на його честь, однак політик не вчився у цьому закладі вищої освіти.

24 канал повідомляв, що 1 грудня у США на 95-му році помер 41-й президент країни Джордж Буш-старший. Він обіймав цю посаду з 1989 по 1993 рік.

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Згодом стало відомо, що поховають політика на території Техаського університету, передає офіційний сайт закладу вищої освіти.

"Джорджа Герберта Уокера Буша, 41-го президента Сполучених Штатів, буде поховано у бібліотечному комплексі Буша в університетському містечку Техаського університету A & M у Колледж-Стейшн, штат Техас", – мовиться у повідомленні.

Також в університеті зауважили, що труну з тілом Буша буде доправлено в Колледж-Стейшн 6 грудня в супроводі членів його сім'ї та близьких друзів.

Додамо, що Буш буде поховано на ділянці землі, що належить сім'ї: вона розташовується за бібліотекою Буша.

"Він знайде спокій поруч із дочкою Робін, яка померла 1953 року в три роки", – підсумовують представники Техаського університету.

Зауважимо, попри те, що Буш-старший не вчився в цьому університеті, 1991 року він обрав саме Texas A & M як місце для заснування своєї президентської бібліотеки. Її було відкрито для громадськості 6 листопада 1997 року.

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