Помер 41-й президент США Джордж Буш-старший
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41-й президент США Джордж Буш-старший помер на 95-му році життя.
Про це повідмив телеканал ABC News.
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Джерело: 24 Канал
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