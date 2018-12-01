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      Умер 41-й президент США Джордж Буш-старший

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      Джордж Буш-старший умер
      Джордж Буш-старший умер / Фото из открытых источников

      На 95-м году жизни скончался 41-й президент США Джордж Буш-старший, занимавший эту должность с 1989 по 1993 год.

      Об этом сообщил пресс-секретарь президента Джим МакГрат в Twitter.

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      У Джорджа Буша-старшего были серьезные проблемы со здоровьем. В течение этого года его как минимум дважды госпитализировали. Впервые бывший президент США был госпитализирован в одну из клиник Хьюстона 22 апреля. Причиной стало инфекционное заболевание крови. Это произошло на следующий день после похорон его жены Барбары Буш, которая умерла 17 апреля.

      Второй раз сорок первого президента США госпитализировали в больницу из-за низкого кровяного давления и общего недомогания 28 мая.

      В последние годы экс-глава государства страдал болезнью Паркинсона и был вынужден передвигаться в инвалидном кресле.

      Джордж Герберт Уокер Буш родился 12 июня 1924 в городе Милтон штат Массачусетс в богатой семье сенатора и банкира Прескотта Буша и Дороти Уолкер.

      В 1942 году Джордж окончил престижное военное училище – Академию Филлипса в Андовере и был зачислен в военно-морской флот. Он служил до конца войны, сделал 58 боевых вылетов и был награжден офицерским крестом ВМС и тремя боевыми медалями.

      Политическую карьеру Буш начал в 1964 году – как представитель Республиканской партии он выставил свою кандидатуру в Сенат, но потерпел поражение.

      В 1980 году Буш решает баллотироваться в президенты. Однако проиграв на первичных выборах Рональду Рейгану, он баллотируется на пост вице-президента и в ноябре 1980 года занимает эту должность.

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      В 1988 году он вновь выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны и выиграл выборы. 20 января 1989 Джордж Буш-старший официально вступил в должность главы Белого Дома, изменив Рональда Рейгана.

      Джордж Буш-старший был 41-м президентом США и занимал эту должность с 1989 по 1993 год. Он отец 43-го президента-республиканца Джорджа Буша-младшего, занимавшего президентское кресло 2 срока подряд – с 2001 по 2009 год.

      Теги: Потери Новости США
      Источник: 24 Канал
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