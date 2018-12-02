Джордж Буш-старший – людина-тренд: яким світ запам'ятає померлого президента США

30 листопада помер 41-й президент США Джордж Буш-старший. Йому було 94. Він очолював найбагатшу і найпотужнішу країну світу з 1989 по 1993 рік.

Напевно, ніщо не свідчить так виразно про зміни в сучасній цивілізації, як тривалість життя останніх американських президентів. Президент Рональд Рейган прожив 93 роки, Джеральд Форд – стільки ж. Джиммі Картер, якому 94, живе і сьогодні...

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30 листопада помер Джордж Буш-старший – людина зі своєю довгою 94-річною історією. Він, як і його колеги-довгожителі, бачили сенс у здоровому способі життя, тому принципово та сумлінно йому слідували. Така довготривалість життя насправді є доказом того, що в Америці високий рівень медичного обслуговування, що можна вважати за досягнення.

Доброволець, мільйонер, політик

Покійний Джордж Буш безперечно був уособленням елітарності, що теж можна сміливо вважати за тренд в американському житті. Незважаючи на існування стереотипу щодо рівності можливостей, таке явище як, наприклад, успадкування багатств, грає величезну роль в американській політиці. Буш був сином та онуком дуже впливових людей з величезними статками, а як показує практика, походження грає велику роль, бо саме завдяки йому дитина з перших років життя отримує значну перевагу перед однолітками.

18-річним юнаком Буш добровольцем пішов на Другу світову війну, де на кожному кроці була загроза його життю: його збивали японці, він стрибав з парашутом з палаючого літака і дрейфував на плоту... І як би це абсурдно не звучало, всі ці страшні ситуації пішли йому лише на користь, бо завдяки ним він зміцнів духом, а, що не менш важливо, згодом цей досвід допоміг йому і у політичній кар'єрі. Насправді, діти американської еліти завжди відрізнялися своєю жертовністю, бо вони дуже добре розуміли те, що їх життєва місія – розділяти всі тяготи війни і йти попереду.



Джордж Буш-старший в армії

Після 1945 року, як істинний американець, Буш вирішив зайнятися бізнесом, але для цього він переїхав в штат Техас і почав свою справу з чистого аркуша, а не увійшов в батьківську спадщину, хоча міг. Саме після цього рішення Джордж Буш-старший постав перед громадськістю як "self-made man". Слідуючи цілком американської традиції, ставши мільйонером, він звернувся до політики, як у свій час це зробив його батько.

Підготовлений президент

Перша спроба заходу в Сенат виявилася невдалою. Проте в 1966 році Джордж Буш-старший все ж був обраний у палату представників. У 1970 році на прохання президента Річарда Ніксона він знову взяв участь в сенатській кампанії, знову програв, але за це був винагороджений посадою постпреда в ООН, таким чином увійшовши в світ дипломатії. Далі: голова Національного комітету Республіканської партії, повпред в Китаї, директор ЦРУ, а після короткої інтерлюдії, коли при владі перебував демократ Картер, Буш відчув у собі силу замахнутися саме на президентство. І вже у 1980 році він увійшов до виборчої кампанії, де на первинних виборах у республіканців став головним конкурентом Рональда Рейгана. Рейган, у свою чергу, відчувши силу і потенціал Буша, вирішив запросити його своїм напарником у віце-президенти.

Ці вісім років віце-президентства були сповнені дуже яскравими подіями (тут можна згадати замах на Рейгана в березні 1981 року, коли Бушу довелося на якийсь час взяти на себе управління країною, не знаючи, чи виживе поранений президент).

І коли в січні 1989 року Джордж Буш увійшов в Овальний кабінет як повноправний господар, він був одним з найпідготовленіших президентів за всю історію. З таким досвідом, з такою фізичною формою і з такими знаннями, як у Буша, можна було бути готовим до будь-яких викликів, а їх виявилося чимало.



Джордж Буш-старший – президент США

Надзвичайна сім'я

Втім, навіть по закінченню кар’єри президента США Буш відчував себе повноцінною та щасливою людиною, а що найважливіше – поруч із ним завжди була його кохана дружина Барбара. За своє довге життя Буш встиг побачити тріумф свого сина, двічі обраного президентом, який довів справу батька до кінця.



Джордж Буш з сім'єю



На прогулянці з дружиною Барбарою

Міцна родина Бушів стала першою в історії, у якій батько-президент не лише став очевидцем обрання сина президентом, але і дожив до того часу, коли той пішов з Білого дому після двох термінів. Сімейні цінності для американців надважливі, і Буш-молодший жив, бачив, спілкувався, проводив разом час зі своїми батьками упродовж 72-х років, а це і є, напевно, справжнє людське щастя.

Сильна, вольова, смілива людина: таким він був і таким його запам’ятають...

Автор: Марія Ягодка

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