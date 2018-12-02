У Бахрейні виявили мертвим командувача П'ятим флотом США
Адмірал ВМС США Джон Річардсон заявив, що в Бахрейні був знайдений мертвим командувач П'ятим флотом ВМС США Скот Стірні.
Про це повідомило видання CNN.
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Тіло Скота Стірні виявили у суботу, 1 грудня. Наразі обставини його смерті розслідує розвідувальна служба ВМС США і бахрейнська поліція. У відомстві заявили, що у них немає підозр щодо насильницьких дій проти командувача.
Моїм сумним обов'язком є повідомити вам, що сьогодні ми з військовослужбовцями були проінформовані про те, що віце-адмірал Скот Стірні, командувач Центральним командуванням ВМС США і командувач П'ятим флотом США в Бахрейні, був знайдений мертвим у своїй резиденції в Бахрейні,
– заявив Річардсон .
Стірні був призначений командувачем П'ятого флоту у травні 2018 року. Тимчасово виконуючим обов'язки Скота Стерні призначили його заступника Пола Шліза.
Що відомо про П'ятий флот США у Бахрейні?Він контролює військово-морські операції на Близькому сході і базується в Аравійському морі, Перській затоці та західній частині Індійського океану. П'ятий флот критично важливий для інтересів безпеки США, з огляду на виклики Ірану і підтримуваних ним повстанців-хуситів. Також через контрольовані води проходить велика кількість комерційних суден з нафтою і газом.