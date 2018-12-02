У Бахрейні виявили мертвим командувача П'ятим флотом США

Адмірал ВМС США Джон Річардсон заявив, що в Бахрейні був знайдений мертвим командувач П'ятим флотом ВМС США Скот Стірні.

Про це повідомило видання CNN.

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Тіло Скота Стірні виявили у суботу, 1 грудня. Наразі обставини його смерті розслідує розвідувальна служба ВМС США і бахрейнська поліція. У відомстві заявили, що у них немає підозр щодо насильницьких дій проти командувача.

Моїм сумним обов'язком є повідомити вам, що сьогодні ми з військовослужбовцями були проінформовані про те, що віце-адмірал Скот Стірні, командувач Центральним командуванням ВМС США і командувач П'ятим флотом США в Бахрейні, був знайдений мертвим у своїй резиденції в Бахрейні,

– заявив Річардсон .

Стірні був призначений командувачем П'ятого флоту у травні 2018 року. Тимчасово виконуючим обов'язки Скота Стерні призначили його заступника Пола Шліза.

Team, it's my sad duty to inform you that today the Secretary of the Navy and I were informed that Vice Adm. Scott Stearney, our commander of U.S. Naval Forces Central Command and commander of U.S. Fifth Fleet in Bahrain, was found deceased in his residence in Bahrain today. pic.twitter.com/FN8DAlWUng — Adm. John Richardson (@CNORichardson) 1 грудня 2018 р.

Що відомо про П'ятий флот США у Бахрейні?Він контролює військово-морські операції на Близькому сході і базується в Аравійському морі, Перській затоці та західній частині Індійського океану. П'ятий флот критично важливий для інтересів безпеки США, з огляду на виклики Ірану і підтримуваних ним повстанців-хуситів. Також через контрольовані води проходить велика кількість комерційних суден з нафтою і газом.