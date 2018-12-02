В Бахрейне обнаружили мертвым командующего Пятым флотом США
Адмирал ВМС США Джон Ричардсон заявил, что в Бахрейне был найден мертвым командующий Пятым флотом ВМС США Скотт Стирни.
Об этом сообщило издание CNN.
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Тело Скотта Стирни обнаружили в субботу, 1 декабря. Обстоятельства его смерти расследует разведывательная служба ВМС США и бахрейнская полиция. В ведомстве заявили, что у них нет подозрений относительно насильственных действий против командующего.
Моим печальным долгом является сообщить вам, что сегодня мы с военнослужащими были проинформированы о том, что вице-адмирал Скотт Стирни, командующий Центральным командованием ВМС США и командующий Пятым флотом США в Бахрейне, был найден мертвым в своей резиденции в Бахрейне,
– заявил Ричардсон.
Стирни был назначен командующим Пятого флота в мае 2018 года. Временно исполняющим его обязанности назначен его заместитель Пол Шлиз.
Что известно о Пятом флоте США в Бахрейне?Он контролирует военно-морские операции на Ближнем Востоке и базируется в Аравийском море, Персидском заливе и западной части Индийского океана. Пятый флот критически важен для интересов безопасности США, учитывая вызовы Ирана и поддерживаемых им повстанцев хусит. Также через контролируемые воды проходит большое количество коммерческих судов с нефтью и газом.