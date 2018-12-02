В Бахрейне обнаружили мертвым командующего Пятым флотом США

Адмирал ВМС США Джон Ричардсон заявил, что в Бахрейне был найден мертвым командующий Пятым флотом ВМС США Скотт Стирни.

Об этом сообщило издание CNN.

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Тело Скотта Стирни обнаружили в субботу, 1 декабря. Обстоятельства его смерти расследует разведывательная служба ВМС США и бахрейнская полиция. В ведомстве заявили, что у них нет подозрений относительно насильственных действий против командующего.

Моим печальным долгом является сообщить вам, что сегодня мы с военнослужащими были проинформированы о том, что вице-адмирал Скотт Стирни, командующий Центральным командованием ВМС США и командующий Пятым флотом США в Бахрейне, был найден мертвым в своей резиденции в Бахрейне,

– заявил Ричардсон.

Стирни был назначен командующим Пятого флота в мае 2018 года. Временно исполняющим его обязанности назначен его заместитель Пол Шлиз.

Team, it's my sad duty to inform you that today the Secretary of the Navy and I were informed that Vice Adm. Scott Stearney, our commander of U.S. Naval Forces Central Command and commander of U.S. Fifth Fleet in Bahrain, was found deceased in his residence in Bahrain today. pic.twitter.com/FN8DAlWUng — Adm. John Richardson (@CNORichardson) 1 грудня 2018 р.

Что известно о Пятом флоте США в Бахрейне?Он контролирует военно-морские операции на Ближнем Востоке и базируется в Аравийском море, Персидском заливе и западной части Индийского океана. Пятый флот критически важен для интересов безопасности США, учитывая вызовы Ирана и поддерживаемых им повстанцев хусит. Также через контролируемые воды проходит большое количество коммерческих судов с нефтью и газом.