Джордж Буш-старший – человек-тренд: каким мир запомнит умершего президента США

30 ноября умер 41-й президент США Джордж Буш-старший. Ему было 94. Он возглавлял самую богатую и самую мощную страну мира с 1989 по 1993 год.

Наверное, ничто не свидетельствует так выразительно об изменениях в современной цивилизации, как продолжительность жизни последних американских президентов. Президент Рональд Рейган прожил 93 года, Джеральд Форд – столько же. Джимми Картер, которому 94, живет и сегодня ...

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30 ноября умер Джордж Буш-старший – человек со своей длинной 94-летней историей. Он, как и его коллеги-долгожители, видел смысл в здоровом образе жизни, поэтому принципиально и добросовестно ему следовал. Такая продолжительность жизни на самом деле является доказательством того, что в Америке высокий уровень медицинского обслуживания, что можно считать достижением.

Доброволец, миллионер, политик

Покойный Джордж Буш бесспорно был олицетворением элитарности, что тоже можно смело считать трендом в американской жизни. Несмотря на существование стереотипа о равенстве возможностей, такое явление как, например, наследование богатств, играет огромную роль в американской политике. Буш был сыном и внуком очень влиятельных людей с огромными доходами, а как показывает практика, происхождение играет большую роль, так как именно благодаря ему ребенок с первых лет жизни получает значительное преимущество перед сверстниками.

18-летним юношей Буш добровольцем ушел на Вторую мировую войну, где на каждом шагу была угроза его жизни: его сбивали японцы, он прыгал с парашютом из горящего самолета и дрейфовал на плоту ... И как бы это абсурдно ни звучало, все эти страшные ситуации пошли ему только на пользу, потому что благодаря им он окреп духом, и что не менее важно, впоследствии этот опыт помог ему и в политической карьере. На самом деле, дети американской элиты всегда отличались своей жертвенностью, потому что они очень хорошо понимали, что их жизненная миссия – разделять все тяготы войны и идти впереди.



Джордж Буш-старший в армии

После 1945 года, как истинный американец, Буш решил заняться бизнесом, но для этого он переехал в штат Техас и начал свое дело с чистого листа, а не вошел в отцовское наследство, хотя мог. Именно после этого решения Джордж Буш-старший предстал перед общественностью как "self-made man". Следуя вполне американской традиции, став миллионером, он пошёл в политику, как в свое время это сделал его отец.

Подготовленный президент

Первая попытка попасть в Сенат оказалась неудачной. Однако в 1966 году Джордж Буш-старший все же был избран в палату представителей. В 1970 году по просьбе президента Ричарда Никсона он снова принял участие в сенатской кампании, снова проиграл, но за это был вознагражден должностью постпреда в ООН, таким образом войдя в мир дипломатии. Далее: глава Национального комитета Республиканской партии, полпред в Китае, директор ЦРУ, а после короткой интерлюдии, когда у власти находился демократ Картер, Буш почувствовал в себе силу замахнуться именно на президентство. И уже в 1980 году он вошел в избирательную кампанию, где на первичных выборах у республиканцев стал главным конкурентом Рональда Рейгана. Рейган, в свою очередь, почувствовав силу и потенциал Буша, решил пригласить его своим напарником в вице-президенты.

Эти восемь лет вице-президентства были полны очень яркими событиями (здесь можно вспомнить покушение на Рейгана в марте 1981 года, когда Бушу пришлось на время взять на себя управление страной, не зная, выживет ли раненный президент).

И когда в январе 1989 года Джордж Буш вошел в Овальный кабинет как полноправный хозяин, он был одним из наиболее подготовленных президентов за всю историю. С таким опытом, с такой физической формой и с такими знаниями, как у Буша, можно было быть готовым к любым вызовам, а их оказалось немало.



Джордж Буш-старший – президент США

Удивительная семья

Впрочем, даже по окончании карьеры президента США Буш чувствовал себя полноценным и счастливым человеком, а что самое важное – рядом с ним всегда была его любимая жена Барбара. За свою долгую жизнь Буш успел увидеть триумф своего сына, дважды избранного президентом, который довел дело отца до конца.



Джордж Буш с семьёй



На прогулке с женой Барбарой

Крепкая семья Бушей стала первой в истории, в которой отец-президент не только стал очевидцем избрания сына президентом, но и дожил до того времени, когда он ушел из Белого дома после двух сроков. Семейные ценности для американцев сверхважны, и Буш-младший жил, видел, общался, проводил вместе время со своими родителями в течение 72-х лет, а это и есть, наверное, настоящее человеческое счастье.

Сильный, волевой, смелый человек: таким он был и таким его запомнят ...

Автор: Мария Ягодка

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