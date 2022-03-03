Глава государства озвучил список тех стран, которые выступили против Украины. Это Владимир Зеленский сделал во время обращения к украинцам после седьмого дня войны, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Момент истины: Генассамблея ООН требует от России вывести войска из Украины

Владимир Зеленский заявил, что против Украины на заседании Генассамблеи ООН выступили КНДР, Сирия, Эритрея и Беларусь. Глава государства подчеркнул, что это единственные друзья России в мире.

Вот такой перечень. Вот такие друзья. Других и не будет у государства, которое не умеет жить в мире,

– подчеркнул Зеленский.

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