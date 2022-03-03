Глава держави озвучив перелік тих країн, які виступили проти України. Це Володимир Зеленський зробив під час звернення до українців після сьомого дня війни, повідомляє 24 канал.

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Володимир Зеленський заявив, що проти України на засіданні Генасамблеї ООН виступили КНДР, Сирія, Еритрея та Білорусь. Глава держави наголосив, що це єдині друзі Росії у світі.

Ось такий список. Ось такі друзі. Інших і не буде у держави, яка не вміє жити в мирі,

– підкреслив Зеленський.

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