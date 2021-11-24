Від російської агресії вже відбилися, коронавірус перемогли, все в нас добре, залишається лише боротися з вітряками. Депутати від монобільшості в парламенті запропонували заборонити ЛГБТ-пропаганду.

К теме Кабмин зарегистрировал законопроект о наказании за дискриминацию ЛГБТ, расы или языка

Депутати пропонують штрафувати людину, яку викриють у пропаганді ЛГБТ на 17 тисяч гривень, а юридичних осіб у більш ніж 50 тисяч гривень. Зокрема, пропонують заборонити рекламу хірургічних операцій зі зміни статі.

Не впевнений, що якась книжка про геїв якось спонукає чоловіків раптово почати вести статеве життя з чоловіками.

Натомість, мені здається, щоб люди не хворіли на сифіліс потрібно не забороняти ЛГБТ пропаганду, а розвивати медицину, замість того, аби ліквідувати високоспеціалізовані дерматовенерологічні комунальні заклади. Що, наприклад, сьогодні відбувається в Дніпрі.

Повний випуск "Такі" справи": дивіться відео

Як на ініціативу відреагують у світі

Але то лірика. Питання тут в тому, що документ не відповідає прагненням України опинитись в союзі держав, які поважають людські права та свободи. Такі ініціативи ментально відвертають нас від іншої частини цивілізаційного світу та залишають в совку.

Краще б депутати так боролись з російською пропагандою, яка несе реальну нищівну загрозу.

Я би зробив крок у бік поганих оцінок, але законопроєкт популістичний і не має жодних перспектив. Депутати від "Слуги народу" не вперше реєструють подібний документ.

Читайте также Солдат ВСУ стал жертвой травли из-за ориентации: Денисова обратилась к министру обороны

У 2020 році його вже зняли з розгляду. Тож і цього разу навряд чи законопроєкт пройде сесійну залу.