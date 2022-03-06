ГСЧС Украины поблагодарила поляков-соседей и настоящих друзей. Полученное современное оборудование поможет спасателям работать быстрее.

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Дружественная Польша не останавливается в оказании нам помощи. Современное оборудование значительно улучшит и ускорит выполнение функциональных обязанностей подразделений ГСЧС,

– говорится в сообщении.

Гуманитарная помощь от Польши / Фото ГСЧС

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