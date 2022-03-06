ДСНС України подякувала полякам – сусідам та справжнім друзям. Отримане сучасне обладнання допоможе рятувальникам працювати швидше.

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Дружня Польща не зупиняється у наданні нам допомоги. Сучасне обладнання значно покращить та пришвидшить виконання функційних обов'язків підрозділів ДСНС,
– мовиться у повідомленні.

Гуманітарна допомога від Польщі / Фото ДСНС

ЗСУ захищають Україну

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