ДСНС України подякувала полякам – сусідам та справжнім друзям. Отримане сучасне обладнання допоможе рятувальникам працювати швидше.
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Дружня Польща не зупиняється у наданні нам допомоги. Сучасне обладнання значно покращить та пришвидшить виконання функційних обов'язків підрозділів ДСНС,
– мовиться у повідомленні.
Гуманітарна допомога від Польщі / Фото ДСНС
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