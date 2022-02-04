Поприветствовала решение польского Сената относительно поддержки Украины заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.

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Рада поблагодарила польский Сенат

От имени Верховной Рады и Парламентской ассамблеи Украина – Польша – искренне благодарна Сенату Польши за столь единодушную и надежную поддержку нашей страны,

– отметила Кондратюк.

Она подчеркнула, что настоящие друзья познаются именно в таких критических ситуациях, они объединяются перед самыми большими угрозами и вызовами.

Заместитель главы парламента также назвала рассмотрение резолюции относительно Украины и голосование сенаторов проявлением действенности парламентской дипломатии.

Кондратюк добавила, что Сенат Польши поддержал помощь Украине, снабжение оружием и участие солдат из стран-членов НАТО в подготовке украинских военных.

Резолюция Польши в поддержку Украины: что известно

Верхняя палата польского парламента 4 февраля единогласно приняла резолюцию в поддержку Украины.

В документе говорится, что государство столкнулось со "смертельной опасностью". Поэтому для Польши важно поддерживать страну-соседку. "Нет безопасной Польши без независимой Украины", – подчеркнули депутаты.

Кроме того, Сенат проголосовал за предоставление Киеву политической и финансовой помощи. Речь и о поставке оружия для обороны от возможной агрессии России.

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Текст сообщения из телеграма Верховной Рады:

Заместитель председателя Верховной Рады Украины, сопредседатель Парламентской ассамблеи Украина-Польша Елена Кондратюк поприветствовала решение Сената Республики Польша о принятии резолюции в поддержку Украины.

"От имени Верховной Рады и Парламентской ассамблеи Украина – Польша – искренне благодарна Сенату Республики Польша за столь единодушную и надежную поддержку нашей страны! Настоящие друзья познаются именно в таких критических ситуациях, объединяясь перед наибольшими угрозами и вызовами", – подчеркнула Елена Кондратюк.

Заместитель Председателя Парламента также назвала рассмотрение резолюции относительно Украины и голосование сенаторов проявлением действенности парламентской дипломатии. В частности, Сенат Польши поддержал политическую и финансовую помощь Украине, снабжение нашей страны оружием и участие солдат из стран-членов НАТО в подготовке украинских военных, поскольку Украина оказалась перед смертельной опасностью.