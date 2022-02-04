Польские депутаты одобрили резолюцию на фоне скопления российских войск у границы Украины. Стефанчук отметил, что это шаг солидарности Варшавы по отношению к Киеву.

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Сенат Польши поддерживает политическую и финансовую помощь Украине, поставки оружия и участие солдат из стран-членов НАТО в обучении украинских военных. Спасибо нашим друзьям за поддержку и солидарность,

– подчеркнул Стефанчук.

Что известно о резолюции

4 января верхняя палата польского парламента единогласно приняла резолюцию в поддержку Украины. В документе подчеркнули, что наше государство сейчас столкнулось со "смертельной опасностью". Поэтому для Польши важно поддерживать государство-соседа.

"Нет безопасной Польши без независимой Украины", – подчеркнули депутаты.

Сенат поддержал предоставление Киеву политической и финансовой помощи. В частности, речь идет и о поставках оружия для защиты от агрессора.

Как Польша поддерживает Украину

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Полный текст публикации Руслана Стефанчука в фейсбуке:

"Без независимой Украины не может быть безопасной Польши". Польский Сенат единогласно принял постановление о поддержке Украины.

Подчеркивается, что Сенат Польши поддерживает политическую и финансовую помощь Украине, снабжение оружием и участие солдат из стран-членов НАТО в обучении украинских военных.

Спасибо нашим друзьям за поддержку и солидарность!