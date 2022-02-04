Польские депутаты одобрили резолюцию на фоне скопления российских войск у границы Украины. Стефанчук отметил, что это шаг солидарности Варшавы по отношению к Киеву.
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Сенат Польши поддерживает политическую и финансовую помощь Украине, поставки оружия и участие солдат из стран-членов НАТО в обучении украинских военных. Спасибо нашим друзьям за поддержку и солидарность,
– подчеркнул Стефанчук.
Что известно о резолюции
4 января верхняя палата польского парламента единогласно приняла резолюцию в поддержку Украины. В документе подчеркнули, что наше государство сейчас столкнулось со "смертельной опасностью". Поэтому для Польши важно поддерживать государство-соседа.
"Нет безопасной Польши без независимой Украины", – подчеркнули депутаты.
Сенат поддержал предоставление Киеву политической и финансовой помощи. В частности, речь идет и о поставках оружия для защиты от агрессора.
Как Польша поддерживает Украину
- 25 января президент Польши Анджей Дуда провел непубличный разговор с Джо Байденом и европейскими лидерами. Политики обсудили ситуацию вокруг Украины.
- Сразу после разговора Дуда инициировал созыв Совета безопасности Польши, на котором также анализировали агрессию России.
- Правительство страны уже готовится принимать около 1 миллиона беженцев из Украины в случае наступления Кремля.
- 3 февраля Варшава направила в нашу страну 9 грузовиков с гуманитарной помощью весом около 40 тонн. Для борьбы с коронавирусом Польша выделила Украине лагерные кровати, одеяла, медицинское постельное белье, респираторы и инфузионные наборы.
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Полный текст публикации Руслана Стефанчука в фейсбуке:
"Без независимой Украины не может быть безопасной Польши". Польский Сенат единогласно принял постановление о поддержке Украины.
Подчеркивается, что Сенат Польши поддерживает политическую и финансовую помощь Украине, снабжение оружием и участие солдат из стран-членов НАТО в обучении украинских военных.
Спасибо нашим друзьям за поддержку и солидарность!