Привітала рішення польського Сенату щодо підтримки України заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

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Рада подякувала польському Сенату

Від імені Верховної Ради та Парламентської асамблеї Україна – Польща – щиро вдячна Сенату Польщі за таку одностайну та надійну підтримку нашої країни,

– зазначила Кондратюк.

Вона наголосила, що справжні друзі пізнаються саме у таких критичних ситуаціях, вони об'єднуються перед найбільшими загрозами та викликами.

Заступниця глави парламенту також назвала розгляд резолюції щодо України та голосування сенаторів проявом дієвості парламентської дипломатії.

Кондратюк додала, що Сенат Польщі підтримав допомогу Україні, постачання зброї та участь солдатів з країн-членів НАТО у підготовці українських військових.

Резолюція Польщі на підтримку України: що відомо

Верхня палата польського парламенту 4 лютого одноголосно схвалила резолюцію на підтримку України.

У документі йдеться про те, що держава зіткнулася з "смертельною небезпекою". Тому для Польщі важливо підтримувати країну-сусідку. "Немає безпечної Польщі без незалежної України", – наголосили депутати.

Крім того, Сенат проголосував за надання Києву політичної та фінансової допомоги. Мовиться й про постачання зброї для оборони від можливої агресії Росії.

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Текст допису з телеграму Верховної Ради:

Заступниця Голови Верховної Ради України, співголова Парламентської асамблеї Україна-Польща Олена Кондратюк привітала рішення Сенату Республіки Польща про ухвалення резолюції на підтримку України.

"Від імені Верховної Ради та Парламентської асамблеї Україна – Польща – щиро вдячна Сенату Республіки Польща за таку одностайну та надійну підтримку нашої країни! Справжні друзі пізнаються саме у таких критичних ситуаціях, об'єднуючись перед найбільшими загрозами та викликами", – підкреслила Олена Кондратюк.

Заступниця Голови Парламенту також назвала розгляд резолюції щодо України та голосування сенаторів проявом дієвості парламентської дипломатії. Зокрема, Сенат Польщі підтримав політичну та фінансову допомогу Україні, постачання нашій країні зброї та участь солдатів з країн-членів НАТО у підготовці українських військових, оскільки Україна опинилася перед смертельною небезпекою.