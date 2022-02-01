У многих российских олигархов в Великобритании многомиллионная собственность. Как пишут СМИ, для нескольких миллиардеров, тесно связанных с Кремлем, Лондон стал вторым домом.

Больше здесь Санкции Великобритании против олигархов Путина: Россия обещает ответ Лондону

Окружение Путина предупредили о последствиях вторжения в Украину

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс подчеркнула, что и сам Владимир Путин, и его окружение столкнутся с "болотом", и им негде будет укрыться от санкций. Это произойдет в случае, если русские солдаты пересекут украинскую территорию.

По словам Трасс, прежде всего, удар направят на финансовые учреждения и энергетические компании. Вполне возможно, отметили в МИД, будет говориться и об аресте имущества. Однако пока "ничего не решено".

Каких олигархов из России могут затронуть санкции: коротко

Алишер Усманов – зарабатывает на газе и коммуникациях. До недавнего времени владел 30% футбольного клуба Арсенал. Есть дома в Хайгейте и Суррее.

– зарабатывает на газе и коммуникациях. До недавнего времени владел 30% футбольного клуба Арсенал. Есть дома в Хайгейте и Суррее. Олег Дерипаска – некогда самый богатый человек России, нефтяной магнат. Владеет двумя домами в Лондоне.

– некогда самый богатый человек России, нефтяной магнат. Владеет двумя домами в Лондоне. Михаил Фридман – приобрел Athlone House в Северном Лондоне за 65 миллионов фунтов стерлингов.

Кого могут затронуть британские санкции / Изображение Daily Mail

Обратите внимание! Лондонская фондовая биржа – ведущая внешнеторговая платформа для российских компаний. В Британии зарегистрировано около 60 компаний с общей стоимостью 70 миллиардов фунтов стерлингов, включая "Газпром", "Роснефть", "Сбербанк", ВТБ, "Лукойл" и "Норильский никель".

Смотрите также Запад загоняет Россию в ловушку: у Путина выбили из рук еще один козырь

Андрей Костин

Андрей Костин является президентом и председателем правления "ВТБ Банка". Это второй по величине банк в России, имеющий дочернюю компанию в Лондоне. Костин имеет тесные связи с Путиным и раньше называл санкции против России "экономической войной".

Алишер Усманов

Журнал Forbes назвал Усманова третьим по влиянию российским олигархом. Его состояние оценивается в 14 миллиардов фунтов стерлингов. Только за последние 2 года он заработал 2 миллиарда.

Усманов живет в Лондоне, где и зарегистрирована его компания "Мегафон". С 2000 по 2014 годы он возглавлял Gazprom Investholding, дочернюю компанию "Газпрома", до сих пор владеет долей в "Металлоинвесте". Ему также принадлежит московская газета "Коммерсантъ"

Владеет Beechwood House на севере Лондона, а также Саттон-Плейс, особняком Тюдоров, вблизи Вокинга в Суррее. Стоимость этих поместий – более 100 миллионов фунтов стерлингов.

Beechwood House – собственность Усманова / Фото Daily Mail

Олег Дерипаска

Самый богатый человек России владеет домом на Белгрейв-сквер. У нефтяного магната уже проводило обыски ФБР в 2021 году – в его домах в Вашингтоне и Нью-Йорке. Американские санкции против Дерипаски были введены еще в 2018 году.

Дерипаска – близкий соратник Путина, которому вроде бы поручают "международные операции". Его также связывают с главой компании Трампа Полом Манафортом и бывшим шпионом MI6 Кристофером Стилом.

У Дерипаски – жилье на Белгрейв-сквер / Фото Daily Mail

Михаил Фридман

Фридман – российский бизнес-магнат и инвестор, один из соучредителей многонационального российского конгломерата Альфа-Групп. У Фридмана есть также израильское гражданство, состояние оценивается примерно в 10 миллиардов фунтов стерлингов.

Актуально Нападение на Украину: о чем думает кремлевский людоед

Игорь Шувалов

Шувалов бывший вице-премьер России, близкий соратник Путина. По информации Фонда Навального, владеет пентхаусом в Whitehall Court в Вестминстере. Квартира стоимостью 11,4 миллионов фунтов имеет 6 спален и вид на Темзу. Уверял, что "россиянин, даже испытывая иностранное давление, никогда не откажется от своего лидера".

Интересно! В британской прессе писали, что в 2016 году Шувалов использовал частный самолет для собак летающих на выставки корги, ведь первый класс для них был неудобен.

У Шувалова – пентхаус с видом на Темзу / Фото Daily Mail

Актуально Кулеба посоветовал Путину заботиться о собственном народе, а не тратить миллионы на войны

Как отреагировали на возможные санкции Британии в Кремле: