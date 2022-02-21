Какие страны пошли на поводу у Кремля
Теперь квазиреспублики на Донбассе официально будут признавать Венесуэла, Куба и Никарагуа. Об этом сообщили западные СМИ, информирует 24 канал.
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Кстати, признать оккупантов решили также Йемен и Сирия.
Какие страны возмутились из-за признания оккупированных территорий
- США,
- Германия,
- Грузия,
- Великобритания,
- Дания,
- Польша,
- Италия.
Отметим, что премьер-министр Великобритании срочно прервал собственный брифинг, чтобы позвонить Владимиру Зеленскому и выразить слова поддержки.