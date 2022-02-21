Какие страны пошли на поводу у Кремля

Теперь квазиреспублики на Донбассе официально будут признавать Венесуэла, Куба и Никарагуа. Об этом сообщили западные СМИ, информирует 24 канал.

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Кстати, признать оккупантов решили также Йемен и Сирия.

Какие страны возмутились из-за признания оккупированных территорий

США,

Германия,

Грузия,

Великобритания,

Дания,

Польша,

Италия.

Отметим, что премьер-министр Великобритании срочно прервал собственный брифинг, чтобы позвонить Владимиру Зеленскому и выразить слова поддержки.