Які країни пішли на повідцю у Кремля

Тепер квазіреспубліки на Донбасі офіційно визнаватимуть й Венесуела, Куба та Нікарагуа. Про це повідомили західні ЗМІ, інформує 24 канал.

До теми У Росії пояснили, в яких кордонах визнали захоплені окупантами землі Донбасу

До речі, визнати окупантів вирішили також Ємен та Сирія.

Які країни обурилися через визнання окупованих територій

  • США,
  • Німеччина,
  • Грузія,
  • Велика Британія,
  • Данія,
  • Польща,
  • Італія.

Зауважимо, що прем'єр-міністр Великої Британії терміново перервав власний брифінг, щоб подзвонити Володимиру Зеленському й висловити слова підтримки.