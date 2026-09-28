"Будь среди своих": ДШВ запустили проект для раненых военнослужащих

В Десантно-штурмовых войсках ВСУ стартовал проект "Проте_с ДШВ. Будь среди своих". Инициатива направлена на добровольное привлечение военнослужащих с ранениями к должностям в ДШВ, удаленным от фронта.

Подробности рассказали 24 Каналу организаторы проекта.

Что известно об этой инициативе?

Проект призван помочь ветеранам продолжить службу в Силах обороны, а именно присоединиться к ДШВ по следующим направлениям: беспилотные системы, HR, логистика и обеспечение, а также подготовка и обучение.

Говоря об инициативе, в Десантно-штурмовых войсках подчеркивают, что ранения не являются препятствием для службы.

В настоящее время в рядах подразделения бойцы, перенесшие ранения и ампутации, выполняют задачи, используя свой боевой опыт, в частности, в 7-м и 8-м корпусах ДШВ.

Заместитель председателя Украинского центра безопасности и сотрудничества и координатор Центра поддержки набора в Силы обороны Украины Олеся Горяйнова отмечает: "Этот проект создает дополнительные возможности для возвращения и интеграции раненых военнослужащих в СОУ. Военные смогут остаться в своем сообществе и выполнять задачи в соответствии со своими навыками".

Обратите внимание! Узнать больше об инициативе можно по ссылке.

