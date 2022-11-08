В Украине повреждено 40% энергетической инфраструктуры. Об этом в эфире телемарафона заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает 24 канал.
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За 2 недели инфраструктуру не восстановишь
Сахарук рассказал, что за 2 недели нельзя восстановить всю поврежденную инфраструктуру. Возможно, лишь частично улучшить ситуацию, но это не будет так, как до начала обстрелов. По его словам, по-другому быть не может.
Он пояснил, что объекты гражданской инфраструктуры не предназначены, чтобы выдерживать ракетные удары. Они разрывают оборудование на куски, то есть вызывают большие разрушения. Когда летят 4 – 8 ракет одновременно, их не могут сбить все.
Как защитить инфраструктуру
Директор рассказал о 3 пунктах, необходимых для защиты энергетических объектов:
- наращивать силы ПВО;
- обеспечивать защиту оборудования – от обломков или взрывной волны;
- создать эффективную систему управления для ликвидации последствий обстрелов и поддержки энергетики.
Таким образом, можно будет вовремя создавать резерв, выделять необходимые деньги и расставлять приоритеты. Некоторые подстанции можно быстро заживить и с большим эффектом, некоторые – с меньшим эффектом.
По словам Сахарука, нужна вертикаль властей, которые будут принимать решение сегодня, а воплощать их будут завтра.
Веерные отключения света 9 ноября
В Укрэнерго сообщили, что 9 ноября по всей Украине будут действовать графики почасовых плановых отключений. Максимум стабилизационных ограничений прогнозируют:
- в Киеве и Киевской области,
- Черниговской,
- Черкасской,
- Житомирской,
- Сумской,
- Харьковской,
- Полтавской,
- Запорожский,
- Днепропетровской,
- Кировоградской областях.
Аварийные отключения пока не предусматриваются.
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