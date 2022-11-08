В Україні пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури. Про це в ефірі телемарафону заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, передає 24 канал.

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За 2 тижні інфраструктуру не відновиш

Сахарук розповів, що за 2 тижні не можна відновити всю пошкоджену інфраструктуру. Можливо лише частково покращити ситуацію, але це не буде так, як до початку обстрілів. За його словами, по-іншому не може бути.

Він пояснив, що об'єкти цивільної інфраструктури не призначені, аби витримувати ракетні удари. Вони розривають обладнання на шматки, тобто спричиняє великі руйнації. Коли летять 4 – 8 ракет одночасно, їх не можуть збити усі.

Як захистити інфраструктуру

Директор розповів про 3 пункти, необхідні для захисту енергетичних об'єктів:

нарощувати сили ППО; забезпечувати захист обладнання – від уламків чи вибухової хвилі; створити ефективну систему управління для ліквідації наслідків обстрілів та підтримки енергетики.

Таким чином можна буде вчасно створювати резерв, виділяти необхідні гроші та розставляти пріоритети. Деякі підстанції можна швидко заживити і з великим ефектом, деякі – з меншим ефектом.

За словами Сахарука, потрібна вертикаль влади, яка ухвалюватиме рішення сьогодні, а втілюватимуть їх завтра.

Віялові відключення світла 9 листопада

В Укренерго повідомили, що 9 листопада по всій Україні будуть діяти графіки погодинних планових відключень. Максимум стабілізаційних обмежень прогнозують:

у Києві та Київській області,

Чернігівській,

Черкаській,

Житомирській,

Сумській,

Харківській,

Полтавській,

Запорізькій,

Дніпропетровській,

Кіровоградській областях.

Аварійні відключення поки що не передбачаються.

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