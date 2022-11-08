В Україні пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури. Про це в ефірі телемарафону заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, передає 24 канал.
До речі Відключення світла в Україні триватимуть всю зиму: які ризики повного блекауту
За 2 тижні інфраструктуру не відновиш
Сахарук розповів, що за 2 тижні не можна відновити всю пошкоджену інфраструктуру. Можливо лише частково покращити ситуацію, але це не буде так, як до початку обстрілів. За його словами, по-іншому не може бути.
Він пояснив, що об'єкти цивільної інфраструктури не призначені, аби витримувати ракетні удари. Вони розривають обладнання на шматки, тобто спричиняє великі руйнації. Коли летять 4 – 8 ракет одночасно, їх не можуть збити усі.
Як захистити інфраструктуру
Директор розповів про 3 пункти, необхідні для захисту енергетичних об'єктів:
- нарощувати сили ППО;
- забезпечувати захист обладнання – від уламків чи вибухової хвилі;
- створити ефективну систему управління для ліквідації наслідків обстрілів та підтримки енергетики.
Таким чином можна буде вчасно створювати резерв, виділяти необхідні гроші та розставляти пріоритети. Деякі підстанції можна швидко заживити і з великим ефектом, деякі – з меншим ефектом.
За словами Сахарука, потрібна вертикаль влади, яка ухвалюватиме рішення сьогодні, а втілюватимуть їх завтра.
Віялові відключення світла 9 листопада
В Укренерго повідомили, що 9 листопада по всій Україні будуть діяти графіки погодинних планових відключень. Максимум стабілізаційних обмежень прогнозують:
- у Києві та Київській області,
- Чернігівській,
- Черкаській,
- Житомирській,
- Сумській,
- Харківській,
- Полтавській,
- Запорізькій,
- Дніпропетровській,
- Кіровоградській областях.
Аварійні відключення поки що не передбачаються.
Може зацікавити – взимку українці сидітимуть без світла, чого чекати: відео