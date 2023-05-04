ДТЭК выполнил обязательство перед "СК Фамильный дом" и будет защищать честь в суде: позиция компании

ДТЭК Одесские электросети выполнил свои обязательства по обеспечению надежным и бесперебойным электроснабжением ООО "СК Фамильный дом" согласно действующему законодательству. Компания выполнила технические мероприятия по подключению ЖК "Малинки" по постоянной схеме и заключила договор на распределение электрической энергии по тарифу для населения с заказчиком еще в 2021 году.

Сообщается, что компания готова защищать свою позицию правовым способом и не возвращать средства за присоединение, поскольку законных оснований для этого нет.

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В компании заявили, что не имеют оснований для возврата средств ООО "СК Фамильный дом"

Как говорится на сайте ДТЭКа, компания действует исключительно в рамках действующего законодательства и не имеет оснований для возврата средств ООО "СК Фамильный дом", поскольку выполнила все свои обязательства перед застройщиком и жильцами ЖК по договору о присоединении.

ДТЭК Одесские электросети заключил договор на распределение электрической энергии, что позволяет платить жильцам домов по бытовому тарифу еще в 2021 году. Также компания предприняла все необходимые технические мероприятия, необходимые для подключения ЖК "Малинки" по постоянной схеме,

– указано в сообщении.

Кроме того, компания постоянно работает на повышение надежности электроснабжения ЖК "Малинки" и микрорайона, где он находится. ДТЭК Одесские электросети заканчивает реконструкцию трансформаторной подстанции, питающей микрорайон и дома. Это позволит сделать снабжение света более качественным.

Сейчас ДТЭК Одесские электросети готовы предоставлять все необходимые пояснения в суде и отстаивать честь компании и ее сотрудников правовым способом.