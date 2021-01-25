В Бразилии автобус попал в ужасную аварию: 18 жертв, десятки раненых – фото, видео
В бразильском штате Парана утром 25 января автобус попал в ужасную аварию. В результате погибли 18 человек, а более 30 – получили ранения.
Источник: G1
ДТП с участием автобуса произошло в бразильском городе Гуаратуба, на побережье реки Парана.
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Детали аварии автобуса
По информации Федеральной полиции автомобильных дорог, автобус врезался в отбойник и вылетел с трассы на обочину.
Есть много жертв и пострадавших
В результате аварии погибли 18 человек. Еще 32, по данным полиции, удалось спасти 7 из них в тяжелом состоянии, 6 – со средними травмами, 19 – с легкими.
Пострадавших доставили в больницы соседних городов Куритиба и Жоинвиль.
Движение на трассе временно останавливали для проведения спасательных работ.
В Бразилии автобус попал в ужасную аварию / Фото G1
В результате ДТП погибли 18 человек / Фото G1
Еще 32 пассажира удалось спасти / Фото G1
В Бразилии автобус попал в ужасную аварию: смотрите видео
ДТП с участием автобуса произошло в бразильском городе Гуаратуба: карта
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