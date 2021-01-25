У бразильському штаті Парана вранці 25 січня автобус потрапив у жахливу аварію. У результаті загинули 18 людей, а понад 30 – отримали поранення.

Джерело: G1

ДТП за участю автобуса сталася у бразильському місті Гуаратуба, на узбережжі річки Парана.

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Деталі аварії автобуса

За інформацією Федеральної поліції автомобільних доріг, автобус врізався у відбійник і вилетів з траси на узбіччя.

Є багато жертв і постраждалих

У результат аварії загинули 18 людей. Ще 32, за даними поліції, вдалося врятувати: 7 з них у важкому стані, 6 – із середніми травмами, 19 – з легкими.

Постраждалих доставили в лікарні сусідніх міст Куритиба і Жоїнвіль.

Рух на трасі тимчасово зупиняли для проведення рятувальних робіт.



У Бразилії автобус потрапив у жахливу аварію / Фото G1



У результаті ДТП загинули 18 людей / Фото G1



Ще 32 пасажирів вдалося врятувати / Фото G1

У Бразилії автобус потрапив у жахливу аварію: дивіться відео

ДТП за участю автобуса сталася у бразильському місті Гуаратуба: карта