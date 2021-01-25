У Бразилії автобус потрапив у жахливу ДТП: 18 жертв, десятки поранених – фото, відео
У бразильському штаті Парана вранці 25 січня автобус потрапив у жахливу аварію. У результаті загинули 18 людей, а понад 30 – отримали поранення.
Джерело: G1
ДТП за участю автобуса сталася у бразильському місті Гуаратуба, на узбережжі річки Парана.
Читайте також У Бразилії розбився літак з футболістами на борту
Деталі аварії автобуса
За інформацією Федеральної поліції автомобільних доріг, автобус врізався у відбійник і вилетів з траси на узбіччя.
Є багато жертв і постраждалих
У результат аварії загинули 18 людей. Ще 32, за даними поліції, вдалося врятувати: 7 з них у важкому стані, 6 – із середніми травмами, 19 – з легкими.
Постраждалих доставили в лікарні сусідніх міст Куритиба і Жоїнвіль.
Рух на трасі тимчасово зупиняли для проведення рятувальних робіт.
У Бразилії автобус потрапив у жахливу аварію / Фото G1
У результаті ДТП загинули 18 людей / Фото G1
Ще 32 пасажирів вдалося врятувати / Фото G1
У Бразилії автобус потрапив у жахливу аварію: дивіться відео
ДТП за участю автобуса сталася у бразильському місті Гуаратуба: карта
Поділитися новиною