Это очередное деление на "правильных" и "неправильных" людей, попытка даже тут привязать к аварии с участием конкретного человека его политические воззрения и воззрения тех, кто ему пытается сочувствовать.

Как ДТП с Ефремовым политизировали

Я просто в шоке от того, что читаю в ленте. "Посмотрите, что пишет либераха, Ефремов для них свой, вот их истинное лицо, посмотрите, как его отмазывают, жалеют"…

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И все это сопровождается общим "либералы" – и ни одной фамилии или сообщения. Ну, разве что вижу фамилию Венедиктова – он "посмел" нейтрально сообщить о смерти водителя пикапа, не назвав Ефремова мерзавцем.

Интересно, Симоньян, которая написала, что не хочет, чтобы грандиозный русский актер сидел в тюрьме – тоже "мерзавка"?

Конечно, люди и даже защитники Ефремова найдутся. И не потому что он "свой". А потому, что он талантливый и любимый многими актер. Первая реакция – шок – вполне объяснима. Хотя и может выглядеть в данном случае, по меньшей мере, странно.

Но даже к этому случаю привязывать "либералов" – это, конечно, не требование справедливости. Это очередное деление на "правильных" и "неправильных" людей, попытка даже тут привязать к аварии с участием конкретного человека его политические воззрения и воззрения тех, кто ему пытается сочувствовать.

Иначе говоря, указывать на то, что человек "либерал" и "государственник" и выделять этот фактор как один из важнейших в его преступлении – вполне не меньшее лицемерие. И уводит от глобальной темы – безудержного пьянства за рулем.

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Самые глубокие соболезнования семье погибшего водителя и самого справедливого наказания Ефремову. И да, пьяные и в зюзю пьяные люди за рулем – мерзавцы, и Ефремов, позволивший это себе – мерзавец не меньший. А с учетом того, что он актер и публичная персона, которая может восприниматься как моральный авторитет – может, и больший.