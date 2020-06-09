Известный российский актер Михаил Ефремов спровоцировал 8 июня смертельное ДТП. Он выступал со сцены с критикой путинского режима, а в интервью признавался о проблемах с алкоголем и кодированием от него. В конце концов пагубную привычку он не преодолел и будучи пьяным врезался в фургон на встречной полосе.

24 канал собрал немного биографических данных Ефремова, его острые высказывания о Путине и признание в алкоголизме.

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Биография Ефремова

Знаменитая родня

Михаилу Ефремову 56 лет, он родился в Москве в актерской семье. Его отец – актер многочисленных советских пропагандистских фильмов о войне, революции и жизни в коммунизме. Мать – Алла Покровская – советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер, народная артистка Советского Союза.



Ефремов с отцом / Фото uznayvse.ru

В общем семья Ефремова – сплошные культурные деятели или ученые. Так, дальний родственник – прапрадед Иван Яковлев, чувашский просветитель, православный миссионер, педагог, организатор народных школ, создатель нового чувашского алфавита. Дед по материнской линии – Борис Покровский, оперный режиссер, народный артист СССР. Бабушка – Анна Некрасова, режиссер Российского академического молодежного театра, народная артистка России.

Начало карьеры

В такой художественной семье, казалось бы, судьба Ефремова определена заранее, что в итоге и произошло. С самого детства Михаил проводил время в театре, а первую роль на сцене исполнил еще школьником. Тогда же и начал сниматься в кино: в 1976 дебютировал в фильме "Дни хирурга Мышкина", еще через два года снялся в ленте "Когда я стану великаном".

С 1982 по 1984 годы проходил военную службу в Вооруженных силах СССР. Через три года после возвращения окончил школу-студию МХАТ и возглавил театр-студию "Современник-2". В 1991-1996 годах – актер МХТ имени Чехова.

Фильмография Ефремова

Ефремов является действительно одним из самых популярных российских актеров. Он снялся в более чем 130 картинах, перечень его ролей занял бы не одну страницу. Приводим лишь самые известные: "Виват, гардемарины!", сериал "Каменская", "9 рота", "Антикиллер", "Участок", "Параграф 78", "Ирония судьбы. Продолжение", "Диверсант", "Лучший фильм-2", "О чем еще говорят мужчины" и многие другие.

Самые известные роли Ефремова / Фото из открытых источников

Отдельно отметим, что Ефремов снимался в ленте-фарсе "Ржевский против Наполеона", в которой также участвовал Владимир Зеленский.



Зеленский и Ефремов снимались в ленте "Ржевский против Наполеона" / Фото из открытых источников

Кроме того, Ефремов был ведущим известной передачи "Жди меня".



Ефремов 5 лет вел передачу "Жди меня"

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Критика Путина

Ефремов известен своими острыми стихами и сценками с критикой Путина. Обычно он переиначивает известные стихи, вплетая тонкие аллюзии на российские реалии и Путина.

Позволяет себе насмехаться над Путиным Ефремов как на большой сцене, так и просто на видео для ютуба. Его личный канал с тонкими стихотворными репризами называется "GrazhdaninPoet".

Например притча о "Великом удаве Пу" – аллегория на змея Каа из творчества Киплинга. Непрозрачные аллюзии на флаг "Единой Индии", "медведь Балу –Медведев", "непослушные Бандерлоги, которые его не слушаются" непрозрачно намекают на политику Путина и состояние России.

Среди наиболее цитируемого из этой басни, видимо выражение про "ботоксом закачанный презерватив".

Ефремов о "Великом удаве Пу" – смотрите видео

Еще одной известной сценкой является якобы монолог Путина о параде на 9 мая. Оружие и танки, которые Путин обычно выставляет на Красной площади, Ефремов сравнил с игрушками, которыми играет маленький мальчик. В этом монологе Путин расстроен, что никто к нему не приезжает.

А те, кого на праздник раньше звали, они же раньше приезжали,

мне наш раздор необъясним, опять про Крым, да хрен бы с ним.

Среди самых свежих видео – критика карантина в России, в частности репетиции парада, финансовых убытков и полумер безопасности. Главный герой – жадный олень, который не может бросить возглавление племени и которому вдруг приснилась смерть.

Проблемы с алкоголем

После того, как стало известно о смертельном ДТП, российская пропагандистка Ольга Скабеева опубликовала отрывок из интервью Ефремова. Там он откровенно рассказал о кодировании от алкозависимости. Особенно выделена цитата о том, что Ефремов никогда не садится за руль пьяным, поскольку "очень ответственный".

К слову Михаил Ефремов признал себя виновным в резонансном ДТП, – СМИ

Зашел разговор об алкоголе на фоне высказывания самого Ефремова о двух гениальных изобретениях: колесе и алкоголе.

Мои внутренние переживания никогда не доводили до того, чтобы я, например, сел пьяным за руль. Хотя я никогда не скрывал, в отличие от некоторых, что у меня проблемы с выпивкой. Алкоголь – черное пятно на моей репутации, которое я пытаюсь отчистить,

– говорил когда-то Ефремов.

Потом он рассказал, что зарабатывает на жизнь только ремеслом, а не рекламой, как например другие, у кого репутация лучше. Поэтому, подчеркнул Ефремов, не может его протрынькать.

Предыдущие ДТП Ефремова

Как пишут российские СМИ, Ефремов уже попадал в ДТП в нетрезвом состоянии. Например, в 2009 году Михаил Ефремов, возвращаясь с деловой встречи, на своем "Мерседесе" врезался в "Форд", в салоне которого находились двое мужчин. По словам очевидцев аварии, Михаил был пьян настолько, что едва мог держаться на ногах самостоятельно.

11 января 2005 на премьеру картины "Слушатель", которая проходила в кинотеатре "Ролан", Михаил Ефремов явился с разбитым лицом, сообщив, что попал в аварию. Сам артист рассказал, что ехал по Подмосковью "с приличной скоростью".

В какой-то момент он резко затормозил, и его машину вынесло на встречную полосу, по которой ехала иномарка. К счастью актера, вовремя сработала подушка безопасности и серьезных травм удалось избежать.

Личная жизнь

Михаил Ефремов был женат четыре раза и имеет шестерых детей. Первая жена – Ася Воробьева, с которой Ефремов имеет старшего своего сына Никиту. Он пошел отцовским путем и является актером театра "Современник".



Сын Ефремова Никита тоже стал актером

Вторая жена – актриса Евгения Добровольская. От нее артист также имеет сына Николая. Он тоже актер, снимался в сериале "Белая гвардия".

В третий раз Ефремов женился на актрисе Ксении Качалиной. Совместная дочь Анна-Мария проживает с отцом. Четвертая, нынешняя, жена – звукорежиссер София Кругликова. С ней Ефремов имеет дочерей Веру и Надежду, и сына Бориса.

Реакция дочери Ефремова на пьяное ДТП

Дочь Ефремова Анна-Мария на своей инстаграм-странице осудила отца и написала, что выгораживать его – неправильно и безответственно. Анна-Мария Ефремова, проживающая с отцом после его развода с третьей женой, считает его виновным в ДТП, которое унесло жизнь невинного человека.

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Когда только появилась информация о ДТП, девушку начали допрашивать о том, почему она не едет помогать отцу. Еще до того, как стало известно о смерти водителя фургона, дочь Ефремова резко негативно отреагировала на пьяного отца за рулем.



"Если посадят – буду передачки носить" – отшутилась Анна / Скриншот ее сторис в инстаграме



Дочь Ефремова о ДТП / Скриншот ее сторис в инстаграме

Жена погибшего Ксения Захарова заявила журналистам, что ждет строжайшего наказания для Ефремова. Убийство, будучи за рулем навеселе, она назвала преднамеренным.

ДТП с Ефремовым: коротко