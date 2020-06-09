Что известно о Михаиле Ефремове: критика Путина, алкоголизм и уже не первое ДТП
Известный российский актер Михаил Ефремов спровоцировал 8 июня смертельное ДТП. Он выступал со сцены с критикой путинского режима, а в интервью признавался о проблемах с алкоголем и кодированием от него. В конце концов пагубную привычку он не преодолел и будучи пьяным врезался в фургон на встречной полосе.
24 канал собрал немного биографических данных Ефремова, его острые высказывания о Путине и признание в алкоголизме.
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Биография Ефремова
Знаменитая родня
Михаилу Ефремову 56 лет, он родился в Москве в актерской семье. Его отец – актер многочисленных советских пропагандистских фильмов о войне, революции и жизни в коммунизме. Мать – Алла Покровская – советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер, народная артистка Советского Союза.
Ефремов с отцом / Фото uznayvse.ru
В общем семья Ефремова – сплошные культурные деятели или ученые. Так, дальний родственник – прапрадед Иван Яковлев, чувашский просветитель, православный миссионер, педагог, организатор народных школ, создатель нового чувашского алфавита. Дед по материнской линии – Борис Покровский, оперный режиссер, народный артист СССР. Бабушка – Анна Некрасова, режиссер Российского академического молодежного театра, народная артистка России.
Начало карьеры
В такой художественной семье, казалось бы, судьба Ефремова определена заранее, что в итоге и произошло. С самого детства Михаил проводил время в театре, а первую роль на сцене исполнил еще школьником. Тогда же и начал сниматься в кино: в 1976 дебютировал в фильме "Дни хирурга Мышкина", еще через два года снялся в ленте "Когда я стану великаном".
С 1982 по 1984 годы проходил военную службу в Вооруженных силах СССР. Через три года после возвращения окончил школу-студию МХАТ и возглавил театр-студию "Современник-2". В 1991-1996 годах – актер МХТ имени Чехова.
Фильмография Ефремова
Ефремов является действительно одним из самых популярных российских актеров. Он снялся в более чем 130 картинах, перечень его ролей занял бы не одну страницу. Приводим лишь самые известные: "Виват, гардемарины!", сериал "Каменская", "9 рота", "Антикиллер", "Участок", "Параграф 78", "Ирония судьбы. Продолжение", "Диверсант", "Лучший фильм-2", "О чем еще говорят мужчины" и многие другие.
Самые известные роли Ефремова / Фото из открытых источников
Отдельно отметим, что Ефремов снимался в ленте-фарсе "Ржевский против Наполеона", в которой также участвовал Владимир Зеленский.
Зеленский и Ефремов снимались в ленте "Ржевский против Наполеона" / Фото из открытых источников
Кроме того, Ефремов был ведущим известной передачи "Жди меня".
Ефремов 5 лет вел передачу "Жди меня"
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Критика Путина
Ефремов известен своими острыми стихами и сценками с критикой Путина. Обычно он переиначивает известные стихи, вплетая тонкие аллюзии на российские реалии и Путина.
Позволяет себе насмехаться над Путиным Ефремов как на большой сцене, так и просто на видео для ютуба. Его личный канал с тонкими стихотворными репризами называется "GrazhdaninPoet".
Например притча о "Великом удаве Пу" – аллегория на змея Каа из творчества Киплинга. Непрозрачные аллюзии на флаг "Единой Индии", "медведь Балу –Медведев", "непослушные Бандерлоги, которые его не слушаются" непрозрачно намекают на политику Путина и состояние России.
Среди наиболее цитируемого из этой басни, видимо выражение про "ботоксом закачанный презерватив".
Ефремов о "Великом удаве Пу" – смотрите видео
Еще одной известной сценкой является якобы монолог Путина о параде на 9 мая. Оружие и танки, которые Путин обычно выставляет на Красной площади, Ефремов сравнил с игрушками, которыми играет маленький мальчик. В этом монологе Путин расстроен, что никто к нему не приезжает.
А те, кого на праздник раньше звали, они же раньше приезжали,
мне наш раздор необъясним, опять про Крым, да хрен бы с ним.
Среди самых свежих видео – критика карантина в России, в частности репетиции парада, финансовых убытков и полумер безопасности. Главный герой – жадный олень, который не может бросить возглавление племени и которому вдруг приснилась смерть.
Проблемы с алкоголем
После того, как стало известно о смертельном ДТП, российская пропагандистка Ольга Скабеева опубликовала отрывок из интервью Ефремова. Там он откровенно рассказал о кодировании от алкозависимости. Особенно выделена цитата о том, что Ефремов никогда не садится за руль пьяным, поскольку "очень ответственный".
К слову Михаил Ефремов признал себя виновным в резонансном ДТП, – СМИ
Зашел разговор об алкоголе на фоне высказывания самого Ефремова о двух гениальных изобретениях: колесе и алкоголе.
Мои внутренние переживания никогда не доводили до того, чтобы я, например, сел пьяным за руль. Хотя я никогда не скрывал, в отличие от некоторых, что у меня проблемы с выпивкой. Алкоголь – черное пятно на моей репутации, которое я пытаюсь отчистить,
– говорил когда-то Ефремов.
Потом он рассказал, что зарабатывает на жизнь только ремеслом, а не рекламой, как например другие, у кого репутация лучше. Поэтому, подчеркнул Ефремов, не может его протрынькать.
Предыдущие ДТП Ефремова
Как пишут российские СМИ, Ефремов уже попадал в ДТП в нетрезвом состоянии. Например, в 2009 году Михаил Ефремов, возвращаясь с деловой встречи, на своем "Мерседесе" врезался в "Форд", в салоне которого находились двое мужчин. По словам очевидцев аварии, Михаил был пьян настолько, что едва мог держаться на ногах самостоятельно.
11 января 2005 на премьеру картины "Слушатель", которая проходила в кинотеатре "Ролан", Михаил Ефремов явился с разбитым лицом, сообщив, что попал в аварию. Сам артист рассказал, что ехал по Подмосковью "с приличной скоростью".
В какой-то момент он резко затормозил, и его машину вынесло на встречную полосу, по которой ехала иномарка. К счастью актера, вовремя сработала подушка безопасности и серьезных травм удалось избежать.
Личная жизнь
Михаил Ефремов был женат четыре раза и имеет шестерых детей. Первая жена – Ася Воробьева, с которой Ефремов имеет старшего своего сына Никиту. Он пошел отцовским путем и является актером театра "Современник".
Сын Ефремова Никита тоже стал актером
Вторая жена – актриса Евгения Добровольская. От нее артист также имеет сына Николая. Он тоже актер, снимался в сериале "Белая гвардия".
В третий раз Ефремов женился на актрисе Ксении Качалиной. Совместная дочь Анна-Мария проживает с отцом. Четвертая, нынешняя, жена – звукорежиссер София Кругликова. С ней Ефремов имеет дочерей Веру и Надежду, и сына Бориса.
Реакция дочери Ефремова на пьяное ДТП
Дочь Ефремова Анна-Мария на своей инстаграм-странице осудила отца и написала, что выгораживать его – неправильно и безответственно. Анна-Мария Ефремова, проживающая с отцом после его развода с третьей женой, считает его виновным в ДТП, которое унесло жизнь невинного человека.
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Когда только появилась информация о ДТП, девушку начали допрашивать о том, почему она не едет помогать отцу. Еще до того, как стало известно о смерти водителя фургона, дочь Ефремова резко негативно отреагировала на пьяного отца за рулем.
"Если посадят – буду передачки носить" – отшутилась Анна / Скриншот ее сторис в инстаграме
Дочь Ефремова о ДТП / Скриншот ее сторис в инстаграме
Жена погибшего Ксения Захарова заявила журналистам, что ждет строжайшего наказания для Ефремова. Убийство, будучи за рулем навеселе, она назвала преднамеренным.
ДТП с Ефремовым: коротко
- Авария произошла вечером 8 июня в районе Смоленской площади в Москве.
- Ефремов на "Jeep" вылетел на встречную полосу и врезался в фургон доставки продуктов.
- Водителя фургона 57-летнего Сергея Захарова реанимировала скорая и в тяжелом состоянии увезла в больницу. До утра за его жизнь боролись медики, однако спасти его не удалось.
- Сам Ефремов в аварии не пострадал.
- Очевидцы засняли пьяного актера после ДТП, который едва держался на ногах и подтвердил на видео, что выпил перед тем, как сесть за руль.
- Дело квалифицировали по статье о нарушении правил дорожного движения, что привело к смерти человека. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.
- На следующее утро после трагедии Ефремов признался, что виновен в ДТП.